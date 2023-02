Pacienti / »Zakaj bi k tem tegobam dodajali še psihično ali celo fizično obračunavanje?«

Zveza organizacij pacientov Slovenije je obsodila napad na dva zdravstvena delavca, ki se je minuli teden zgodil na celjski urgenci

Na shodu pacientov pred nekaj tedni so protestniki in protestnice poudarili pomen javnega zdravstva, ki mora biti dostopno za vse, več kritičnih besed pa so tudi namenili odtekanju javnega denarja k zasebnikom

© Janez Zalaznik

Zveza organizacij pacientov Slovenije je obsodila napad na dva zdravstvena delavca, ki se je minuli teden zgodil na celjski urgenci. Obsojajo vsakršno nasilje, tako fizično, a tudi druge oblike nasilja. Vse deležnike v zdravstvu pozivajo k spremembi kulture dialoga v slovenskem zdravstvu, so danes sporočili iz omenjene zveze.

Če želimo imeti zdravstveni sistem, katerega osnovno poslanstvo je zdraviti, še pred tem pa vsaj ne škoditi bolnikom, potem zveza pričakuje, da so bolnišnice, zdravstveni domovi in ambulante varna okolja.

"Okolja, v katerih nas ne rabi biti strah pred soljudmi, ne nas bolnikov in enako ne zdravnikov, medicinskih sester in vsega zdravstvenega osebja. Strah pred pogosto usodnimi boleznimi je čisto dovolj, zakaj bi k tem tegobam dodajali še psihično ali celo fizično obračunavanje," so zapisali v zvezi.

Zveza organizacij pacientov Slovenije

Želijo tudi verjeti, da je napad na inženirja radiologije in medicinsko sestro na celjski urgenci izjema. Verjamejo, da bodo znali skupaj z vsemi deležniki, tudi mediji, na družabnih omrežjih ter celo v komentarjih na to sporočilo o napadu besede umiriti, da se bodo še bolj pomirile misli in da bodo našli dialog, da ne bodo namesto ljudi govorile pesti, klofute ali še kaj hujšega.

Celjska bolnišnica je zaradi razburjenega bolnika, ki je sredi minulega tedna poškodoval dva zaposlena, varovanje zaposlenih in objekta dvignila na najvišjo zakonsko določeno raven. Kot je na petkovi novinarski konferenci povedal vršilec dolžnosti direktorja celjske bolnišnice Dragan Kovačić, je eden izmed poškodovanih zaposlenih zaradi stresa doživel tudi srčni infarkt, utrpel je tudi lažjo poškodbo roke. Drugemu zaposlenemu pa je razburjeni bolnik s čelnim udarcem zlomil nos.