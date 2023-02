Kaj ostane od mita o osamosvojitveni vojni, če odstranimo ves balast?

Desetdnevna vojna

Janez Janša in Igor Bavčar sta želela praktično sama voditi vojne operacije, mimo predsedstva, pa tudi mimo potreb na terenu. Večkrat sta po nepotrebnem zahtevala eskalacijo spopadov.

© Tone Stojko

Desetdnevna vojna je na ravni širše družbene percepcije z leti postala le še mitizirani zdravljičarski kič. Dokumentov iz časa vojne, ki bi po tridesetih letih omogočali resno in mirno vrednotenje tega zgodovinskega obdobja, žal niti zgodovinarji ne moremo videti – ker še vedno niso dostopni. Lahko pa se prikopljete do približne resnice, če si vzamete leto ali dve časa in se prebijete skozi desetine raznih zbornikov in spominov, ki jih izdajajo veteranske organizacije, in seveda skozi spomine posameznikov, pa tudi, če naredite veliko intervjujev z ljudmi, ki niso v ospredju, so pa bili zraven.