Največji sodni proces proti aktivistom

V Hongkongu se je danes začelo največje sojenje doslej na področju nacionalne varnosti, v katerem je 47 prodemokratičnih aktivistov obtoženih poskusa strmoglavljenja vlade in jim grozi dosmrtna zaporna kazen. Številni kritiki sojenje vidijo kot nov primer kriminalizacije nasprotovanja oblastem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupina je bila obtožena že marca 2021, potem ko je leto prej organizirala neuradne volitve. Njihov cilj je bil pridobiti zadostno število sedežev v parlamentu, da bi lahko uveljavljali zahteve protestnikov in blokirali sporne zakone, ki so jih sprejeli prokitajski uradniki. Oblasti pa menijo, da je bil namen volitev poskus strmoglavljenja vlade.

Od 47 obtožencev se jih je 16 izreklo za nedolžne, preostalih 31 pa je krivdo priznalo. Vseeno pa številni obtoženci opozarjajo, da sojenje kaže, kako se pravni sistem uporablja za zatiranje preostanka opozicije. Večina od njih je zaprta že skoraj dve leti. Pred začetkom sojenja je pred poslopjem sodišča kljub velikemu številu policistov izbruhnil manjši protest.

Sojenje bo predvidoma trajalo več kot štiri mesece. Gre za doslej največji primer na podlagi zakona o nacionalni varnosti, ki ga je Kitajska uvedla v Hongkongu po obsežnih prodemokratičnih protestih leta 2019.

Zakon o nacionalni varnosti je dal Pekingu obsežna pooblastila na območju mesta Hongkong. Z njim je delovanje politične opozicije postalo nezakonito in večina kritičnih politikov in aktivistov je zdaj v zaporu, ali pa so se umaknili iz javnega življenja.

Hongkonške oblasti so nato v vrsti ukrepov proti gibanju za večje demokratične svoboščine maja 2021 spremenile še politični sistem, s katerim so zmanjšale število neposredno izvoljenih poslancev zakonodajnega sveta ter tako iz njega izrinile večino kritikov Kitajske.

Veliko večino poslancev sedaj izbira odbor, ki je naklonjen Pekingu, vse kandidate pa najprej preveri agencija za nacionalno varnost.

