Papež / »Obstajajo vojne, ki se zdijo pomembnejše, ker povzročajo več hrupa«

Papež Frančišek je svet pozval, naj kljub vojni v Ukrajini ne pozabi na druge vojne

Srečanje papeža Frančiška in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega leta 2020

© YouTube / RomeReports

Papež Frančišek je ob vrnitvi z obiska v Demokratični republiki Kongo in Južnem Sudanu svet pozval, naj kljub vojni v Ukrajini ne pozabi na druge vojne. Pri tem je omenil Sirijo in Jemen, kjer spopadi divjajo že več kot desetletje, spomnil pa se je tudi konfliktov v Mjanmaru in izgona manjšine Rohingov ter konfliktov v Južni Ameriki.

"Obstajajo vojne, ki se zdijo pomembnejše, ker povzročajo več hrupa," je dejal Frančišek. "Toda ves svet je v vojni in samouničevanju," je dodal, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

24. februarja bo minilo eno leto, odkar je Rusija napadla Ukrajino. Papež je dejal, da vse od takrat redno moli za mir v tej državi in v skoraj vseh svojih govorih omenja ljudi, ki tam trpijo.

Potovanje v Kijev ostaja nemogoče, je ocenil papež Frančišek, ki je v upanju na prekinitev sovražnosti v Ukrajini izrazil željo po obisku tako v ukrajinski prestolnici kot v Moskvi, kjer pa ni dobrodošel.

Obenem je Frančišek, ki je nedavno za tiskovno agencijo Associated Press (AP) ponovil stališče, da katoliška cerkev ne sme biti sovražna do istospolno usmerjenih, pozval, naj homoseksualci v družbi ne bodo diskriminirani, navaja dpa.

"Ne smemo jih izobčiti," je dejal poglavar katoliške cerkve in dodal, da istospolna usmerjenost ne bi smela biti kaznivo dejanje.

Papež si sicer želi jeseni odpotovati v Mongolijo, je sporočil z letala na poti domov iz Afrike. Hkrati je potrdil, da se bo 23. septembra mudil v francoskem Marseillu. "Morda bom letel iz Marseilla v Mongolijo," je sporočil, a dodal, da "to še ni povsem gotovo".

Od Frančiškovih potovanj je sicer za letošnje leto potrjen le še obisk v Lizboni ob svetovnem dnevu mladih v začetku avgusta, prihodnje leto pa naj bi po lastnih napovedih obiskal Indijo, o čemer pa več podrobnosti ni navedel.

