»Trditve o nezemeljskem izvoru sistema Rh so popolna izmišljotina in milo rečeno neumnost«

Evolucijsko poreklo vseh krvnih skupin je znanstveno dokazano dejstvo, je poudaril vodja raziskovalne skupine za transfuzijsko medicino na zavodu za transfuzijsko medicino Primož Rožman

Človek ima Rh-pozitivno ali Rh-negativno kri glede na to, ali so molekule RhD na površini eritrocitov. Rh-pozitivna je, če molekule RhD so tam, sicer pa je kri Rh-negativna.

Tednik Nedelo je 22. januarja objavil intervju z bioterapevtom Marjanom Ogorevcem. Na vprašanje novinarke, ali Rh-negativna kri »po nekaterih teorijah menda nakazuje več možnosti, da je nekdo Nezemljan«, je Ogorevc odgovoril, da v to smer res kažejo nekatere statistične znanstvene ugotovitve.

Kot je pojasnil Primož Rožman, vodja raziskovalne skupine za transfuzijsko medicino na zavodu za transfuzijsko medicino, je evolucijsko poreklo vseh krvnih skupin znanstveno dokazano. »Zanimivo je to, da imajo naši predniki oziroma sorodniki, kot sta šimpanz in gorila, tudi RhD antigene, kar pomeni, da gre za starodavno in evolucijsko ohranjeno molekulo.«

Po Rožmanovi oceni ima približno petina svetovne populacije Rh-negativno kri, kar je posledica izbrisa dela kromosoma, ki določa nastanek molekule RhD, pred več kot milijonom let. Poudaril je, da »so trditve o nezemeljskem izvoru sistema Rh popolna izmišljotina in milo rečeno neumnost«.

Tednik Nedelo je 22. januarja objavil intervju z bioterapevtom Marjanom Ogorevcem.

Skrbi ga, da se družba počasi, a zanesljivo pogreza v neznanje, iracionalnost, vraževerje in nekritičnost: »Čedalje bolj pri tem sodelujejo vsi mediji, torej tudi novinarji, namesto da bi podpirali znanost.«

Avtorica intervjuja je v odzivu med drugim pojasnila, da je »predpostavka, da naj bi bili Rh-negativni posamezniki prej povezani s tako imenovanimi nezemeljskimi entitetami, že dolgo znana in ni od včeraj«. Z njo se je seznanila v epizodi ameriške televizijske serije Ancient Aliens na kanalu History.

