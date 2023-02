Potres v Turčiji in Siriji zahteval več kot 5000 življenj / »V Sloveniji tako močnega potresa ni pričakovati«

Iskalne in reševalne akcije v Turčiji in Siriji se medtem nadaljujejo, strokovnjaki v Sloveniji pa opozarjajo, da so tudi pri nas možni potresi, ki lahko ogrožajo našo infrastrukturo ali celo varnost naših življenj

V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po najnovejših podatkih umrlo več kot 5000 ljudi, od tega najmanj 3419 v Turčiji in 1602 v Siriji, so danes sporočili uradniki in zdravstveni organi obeh držav. Iskalne in reševalne akcije se medtem nadaljujejo.

Število žrtev bi lahko še naraslo, saj so mnogi ujeti pod ruševinami več tisoč porušenih stavb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turške in sirske ekipe za odzivanje na nesreče poročajo, da se je porušilo več kot 5600 stavb, vključno s številnimi večnadstropnimi stanovanjskimi bloki, v katerih so ob prvem potresu spali prebivalci.

V prizadete regije v Turčiji je medtem prispelo več kot 2600 reševalcev iz 65 držav. Skupaj pa so pristojni organi na to območje dostavili več kot 300.000 odej in 4100 šotorov.

Jugovzhod Turčije in severozahod Sirije je v ponedeljek ob 2.17 po srednjeevropskem času prizadel katastrofalni potres z magnitudo 7,8. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, nato je čez štiri ure območje stresel drugi potres z magnitudo 7,5, ki je imel žarišče ravno tako na jugovzhodu Turčije.

Osrednjo Turčijo je v jutranjih urah prizadel nov potres z magnitudo 5,5 v bližini mesta Golbasi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je v ponedeljek razglasil žalovanje, ki bo trajalo do 12. februarja.

Turčija leži na enem najbolj potresno aktivnih območij na svetu. Ko je turško regijo Duzce leta 1999 prizadel potres z magnitudo 7,4, je umrlo več kot 17.000 ljudi.

V Sloveniji tresenja tal nismo čutili

Slovenija sicer spada med zmerno potresno ogrožena ozemlja, a se rušilni potresi lahko zgodijo tudi pri nas. Še posebej je močnejšim potresom izpostavljen zahod države. "V Sloveniji tako močnega potresa, kot se je zgodil v Turčiji in Siriji, ne pričakujemo," je v ponedeljek za Odmeve na TV Slovenija dejal Gregor Rajh z Urada za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.

"Ker se močnejši potres pri nas ni zgodil že dlje časa, to na nas lahko vpliva deloma zavajajoče. V Sloveniji se potres lahko zgodi vsak dan in vsak dan se kakšen manjši potres tudi zgodi. Možni pa so tudi potresi, ki lahko ogrožajo našo infrastrukturo ali celo varnost naših življenj."

Miloš Bavec,

direktor Geološkega zavoda Slovenije



Miloš Bavec,

direktor Geološkega zavoda Slovenije

"Glede na zgodovinsko seizmičnost in na geološke podatke, torej na dolžino in geometrijo prelomov, lahko sklepamo, da bi potresi pri nas dosegli magnitudo največ 7," je dodal. Potres, ki je v noči na ponedeljek stresel jugovzhodni del Turčije in sever Sirije je imel magnitudo 7,8, zaznali pa so ga tudi merilniki Agencije RS za okolje, četudi tresenja tal v Sloveniji nismo čutili.

"Glede na zgodovinsko seizmičnost in na geološke podatke, torej na dolžino in geometrijo prelomov, lahko sklepamo, da bi potresi pri nas dosegli magnitudo največ 7," je dodal. Potres, ki je v noči na ponedeljek stresel jugovzhodni del Turčije in sever Sirije je imel magnitudo 7,8, zaznali pa so ga tudi merilniki Agencije RS za okolje, četudi tresenja tal v Sloveniji nismo čutili.

"Potresna ogroženost je znatna, pa vendar neprimerljivo manjša kot v Turčiji in Siriji," pa je za Radio Slovenija povedal direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec.

Na pomoč v Turčijo že odpotoval slovenski koordinator

Na pomoč v Turčijo pa je v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite že odpotoval tudi slovenski strokovnjak, ki bo pomagal pri koordinaciji. Še dva podobna strokovnjaka bo Slovenija poslala v primeru, da se izkaže potreba. Dodatno je Turčiji ponudila skupino vodnikov z reševalnimi psi, je za STA povedal Srečko Šestan.

Slovenski strokovnjak se bo po besedah poveljnika Civilne zaščite Šestana pridružil skupini strokovnjakov iz EU, ki bo v Turčiji skrbela za koordinacijo evropske pomoči. "To so ljudje, ki so opravili določene predpisane tečaje v EU in obvladajo svoj posel," je povedal.

Slovenija je sicer v evropski mehanizem civilne zaščite prijavila tri strokovnjake za oceno stanja in koordinacijo. Preostala dva, ki nista odpotovala, sta po besedah Šestana na čakanju in bosta odpotovala, v kolikor se za to izkaže potreba.

Slovenija je kot pomoč že ponudila tudi skupino za reševanje izpod ruševin. V njej bi bilo sedem vodnikov z reševalnimi psi, medicinski delavec, logist in vodja skupine. "V kolikor bo Turčija ponudbo sprejela, bo skupina odpotovala s prvim možnim letom," je povedal Šestan.

Za zdaj je sicer Turčija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosila za enote za iskanje in reševanje v ruševinah ter strokovnjake EU za oceno stanja in koordinacijo. Šestan pričakuje, da bo kmalu zaprosila tudi za materialno pomoč, zato so jo v Civilni zaščiti že začeli zbirati, da bi jo lahko poslali takoj, ko bo Turčijo zaprosila zanjo. "V prvi vrsti bo šlo najverjetneje za nastanitveno pomoč, kot so šotori, generatorji, postelje, odeje, spalne vreče, grelci in podobno," je dejal.

Srečko Šestan,

poveljnik Civilne zaščite



Srečko Šestan,

poveljnik Civilne zaščite

Sirija za zdaj ni zaprosila še za nobeno pomoč, prav tako od tam nimajo nobenih informacij, kar Šestan pripisuje vojnemu stanju v tej državi.

EU za pomoč Turčiji mobilizirala že 1150 reševalcev

V okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite je bilo za pomoč Turčiji doslej mobiliziranih 27 zdravstvenih ekip ter ekip za iskanje in reševanje, je danes zjutraj na Twitterju zapisal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ekipe sestavlja več kot 1150 reševalcev in 70 reševalnih psov.

Reševalci in reševalni psi prihajajo iz 19 različnih evropskih držav, vključno s Črno goro in Albanijo, ki nista članici EU, je zapisal Lenarčič, ki pri tem ni omenil Slovenije.

Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer je danes sporočil, da je v prizadete regije že prispelo več kot 2600 reševalcev iz 65 držav.

Jugovzhod Turčije in severozahod Sirije je v ponedeljek prizadel katastrofalni potres z magnitudo 7,8. Sledilo je več deset popotresnih sunkov, nato je čez štiri ure območje stresel nov potres z magnitudo 7,5. Po zadnjih podatkih je potres terjal več kot 5000 smrtnih žrtev.