Golob / »Naša odgovornost je, da s ponosom podpiramo slovenske ustvarjalke in ustvarjalce«

Premier Robert Golob ob kulturnem prazniku

Predsednik vlade Robert Golob

© Borut Krajnc

Premier Robert Golob je ob kulturnem prazniku zapisal, da nas ta dan opominja na pomen kulture v naši zgodovini in pri oblikovanju identitete. Po njegovih besedah je to tudi priložnost, da se spomnimo ustvarjalcev, ki so slovenski jezik, tradicijo, znanje in ustvarjalni potencial ponesli v svet in gradili globalno prepoznavnost naše kulture.

"Kultura ni le steber naše identitete in državotvornosti, je neskončno gibalo ustvarjanja, odkrivanja, raziskovanja in beleženja vsega, kar izgrajuje nas in naš kolektivni prostor. Je ljubezen do slovenske besede tudi v časih, ko je bila zatirana, ozmerjana in preganjana. Naša odgovornost je, da kulturi namenjamo spoštovanje in pomen, ki si ga v družbi zasluži in s ponosom podpiramo slovenske ustvarjalke in ustvarjalce. Srčika kulture je v solidarnosti in delu za skupnost, ki je vključujoča in skrbi za blagostanje vseh," je zapisal v poslanici, ki so jo posredovali z urada vlade za komuniciranje.

Kot je še opozoril, se je njegova ekipa zavezala, da bo vlagala v kulturo in gradila družbo, ki bo temeljila na spoštovanju in kulturnem dialogu. "Gradimo nove prostore za Arhiv RS, v pripravi je tudi potrebna dokumentacija za izgradnjo novih nacionalnih stebrov kulture, ki si jih Slovenija nedvomno zasluži - SNG Drama Ljubljana in NUK 2," je ponazoril dosežke in načrte vlade.