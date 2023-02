Droge za učenje?

Kolikšna je v Sloveniji dejansko uporaba tako imenovanih pametnih drog in prehranskih dodatkov za lažje učenje, delo in produktivnost?

© Ilustracija: Tomaž Lavrič

Pametne droge ali nootropiki so snovi, ki naj bi izboljšale kognitivne sposobnosti človeka, izostrile spomin pri učenju, olajšale soočanje s stresom, spodbudile budnost in zbranost in naj ne bi imele dodatnih psihoaktivnih učinkov, ki so značilni za droge na splošno. V podobne namene so se začele uporabljati šele v 70. letih prejšnjega stoletja, njihova uporaba pa se je zlasti v zadnjem desetletju razširila tudi med študenti. Kljub temu da vedno več ljudi priznava, da so v življenju že posegli po intelektualnem dopaminu, pa je področje še vedno precej neraziskano in neregulirano.