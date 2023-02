Potres v Turčiji in Siriji / Smrtnih žrtev več kot 16.000, Slovenija pošilja 400.000 evrov humanitarne pomoči

Reševalci medtem že četrti dan nadaljujejo z iskanjem preživelih pod ruševinami več tisoč stavb, pri čemer jim delo otežuje hud mraz

V katastrofalnih potresih, ki so v ponedeljek prizadeli območje na jugovzhodu Turčije blizu meje s Sirijo, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 16.000 ljudi, od tega 12.873 v Turčiji in 3162 v Siriji. Reševalci medtem že četrti dan nadaljujejo z iskanjem preživelih pod ruševinami več tisoč stavb, pri čemer jim delo otežuje hud mraz.

AlKFGPXpIbU

Po zadnjih podatkih oblasti in humanitarnih organizacij v obeh državah je skupno število smrtnih žrtev po uničujočem potresu naraslo na 16.035, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem že obiskal prizadeta območja. Sprva se je mudil v provinci Kahramanmaras, kjer naj bi obiskal šotorsko naselje za začasno nastanitev žrtev potresa. Kasneje pa se je odpravil še v provinco Hatay, ki jo je potres prav tako močno prizadel.

Kmalu po potresu so se sicer začele vrstiti kritike na račun Erdogana in počasnega odziva turške vlade. "Seveda obstajajo pomanjkljivosti. Na takšno nesrečo ni mogoče biti pripravljen," se je v sredo odzval Erdogan.

Seveda obstajajo pomanjkljivosti. Na takšno nesrečo ni mogoče biti pripravljen."



Recep Tayyip Erdogan,

turški predsednik

Turška policija je po poročanju AFP od ponedeljka pridržala 18 ljudi zaradi objav na družbenih omrežjih, v katerih so kritizirali ukrepanje oblasti po potresu. Dostop do Twitterja, ki je bil v sredo onemogočen, pa je že ponovno vzpostavljen pri vseh večjih turških ponudnikih mobilnega omrežja.

Namestnik turškega ministra za infrastrukturo Omer Fatih Sayan je danes tvitnil, da se je pogovarjal z vodstvom Twitterja in jih "spomnil na njihovo odgovornost do naše države po tej nesreči", ter dodal, da Turčija pričakuje več sodelovanja v boju proti dezinformacijam.

Potres je v ponedeljek stresel območje jugovzhodne Turčije in severne Sirije z magnitudo 7,8. Nekaj ur kasneje je udaril še en potres z magnitudo 7,5. Na območje je že začela prihajati mednarodna pomoč, v Turčijo pa se zgrinjajo reševalne ekipe z vsega sveta, tudi iz Slovenije.

hnWE4rolt_A

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da bi utegnilo biti v potresu skupno prizadetih kar 23 milijonov ljudi, od tega okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev.

Slovenija Turčiji in Siriji namenja 400.000 evrov humanitarne pomoči

Slovenija bo Turčiji in Siriji za okrevanje po uničujočem potresu zagotovila humanitarno pomoč v višini 400.000 evrov, je danes po dopisni seji sporočila vlada.

Polovico sredstev humanitarne pomoči bo prejela Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za pomoč prebivalcem po potresu na prizadetem jugovzhodnem delu Turčije. Preostala sredstva bo Slovenija prispevala v Čezmejni sklad za Sirijo v okviru finančnega mehanizma urada ZN za humanitarne zadeve (Ocha).

Sredstva za humanitarno popotresno pomoč prebivalcem Turčije in Sirije bodo zagotovljena iz sredstev proračunske rezerve Slovenije, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.

V sredo je vlada na dopisni seji sklenila, da Slovenija Turčiji preko mehanizma EU na področju civilne zaščite nameni materialno pomoč v vrednosti 451.400 evrov.

Poleg tega je Slovenija že v ponedeljek v Turčijo preko evropskega mehanizma civilne zaščite napotila strokovnjaka za logistiko za oceno stanja in koordinacijo. V torek se je nato na prizadeto območje odpravila še enota civilne zaščite za iskanje in reševanje, in sicer ekipa sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci.

y3QYpZV_Ksc