Umetna inteligenca / Google vs. Microsoft

Google je v odgovor na ChatGPT predstavil klepetalnega robota Barda, ki naj bi bil javnosti na voljo čez nekaj tednov

Ameriški tehnološki velikan Google je napovedal nove funkcije na osnovi umetne inteligence, potem ko je Microsoft razkril načrte o nadgradnji svojega spletnega brskalnika Bing. Analitiki menijo, da je pod pritiskom zaradi napovedi Microsofta skrajšal prvotno časovnico, a pri Googlu vztrajajo, da gre za dolgo načrtovane rešitve.

xMjIG6p2kJQ

Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sredo napovedali pri Googlu, bodo z umetno inteligenco med drugim nadgradili programe za navigacijo, prevajanje besedil in prepoznavanje vsebine na fotografijah.

Microsoft je že prejšnji mesec napovedal podaljšanje partnerstva in krepitev vlaganj v podjetje za razvoj umetne inteligence OpenAI, v torek pa je med drugim napovedal še izdatno nadgradnjo svojega spletnega brskalnika Bing. S pomočjo umetne inteligence želijo uporabniško izkušnjo dvigniti na raven, ki bo začela "novo obdobje spletnega iskanja", so izpostavili.

Kot ocenjujejo analitiki, sta Google in Microsoft s tem tudi uradno vstopila v ostro tekmo za prevlado pri ponudbi naprednih iskalnikov, ki uporabniku nudijo vse bolj napredno komunikacijo. Če so včasih na podlagi vnesenih besed prikazovali rezultate, danes v vse večji meri zagotavljajo inteligentno komunikacijo.

q03pHll0VW4

Največji izziv tehnološkim velikanom na tem področju predstavlja predvsem bliskovita rast priljubljenosti programa na osnovi umetne inteligence ChatGPT. Napreden program za komunikacijo z uporabniki je med drugim zmožen napisati esej, skladati glasbo in odkrivati napake v računalniških kodah.

ChatGPT je kratica za Chat Generative Pre-Trained Transformer, ustvarilo pa ga je podjetje OpenAI. Program uporablja algoritem, ki izbira besede na podlagi izkušenj, pridobljenih pri pregledovanju milijard primerov besedila na spletu.

Microsoft, ki je leta 2019 in 2021 investiral v OpenAI, je prejšnji mesec sporočil, da podaljšuje partnerstvo s podjetjem in vanj vlaga več milijard dolarjev. Po poročanju revije Forbes bo za dodatno naložbo namenil do deset milijard dolarjev, ChatGPT pa bo morda vključil tudi v svoj iskalnik Bing.

Google pa je v odgovor na ChatGPT v ponedeljek predstavil klepetalnega robota Barda, ki naj bi bil javnosti na voljo čez nekaj tednov.

59tJtkLwbvc