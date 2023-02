Bistveno višje plače za isto delo

Ekipa bivših »nepremičninarjev« iz slabe banke bi se morala preseliti na republiški stanovanjski sklad, s čimer bi se ta kadrovsko okrepil za načrtovano pospešeno stanovanjsko gradnjo. A se to ni zgodilo.

© Borut Krajnc

Službe v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), torej bivši slabi banki, v Slovenskem državnem holdingu (SDH) in na republiškem stanovanjskem skladu so načeloma vse državne službe. A plače v državnih družbah in v skladih se precej razlikujejo. Da to lahko pomembno vpliva na izpeljavo ključnih državnih projektov, kaže sedanji primer stanovanjske politike: namesto da bi na ravni države končno dobili enotno ekipo, ki bi v okviru republiškega stanovanjskega sklada (iz)peljala projekt gradnje javnih najemnih stanovanj, je del bivših zaposlenih iz slabe banke nedavno pristal na SDH, kjer bodo urejali zemljišča za javna stanovanja za bistveno boljšo plačo, kot bi jo dobili na stanovanjskem skladu.