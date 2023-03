MDMA in čarobne gobe na recept?

Avstralija je odobrila uporabo psihedelikov v medicinske namene. Evropa in z njo Slovenija za zdaj o tem še ne razmišljata.

© Ilustracija: Tomaž Lavrič

V začetku februarja je Avstralija postala prva država, ki uradno priznava medicinsko uporabo psihedelikov kot zdravila. Julija letos bodo torej avstralski psihiatri lahko substance, kot sta MDMA ali ekstazi in psilocibin, ki ga najdemo v tako imenovanih čarobnih gobah, predpisovali za zdravljenje posttravmatske stresne motnje in depresije v primerih, ko se pacienti ne odzivajo na druge poskuse zdravljenja. Psihiatri povsod po svetu so odločitev označili kot korak v pravo smer. V Sloveniji so MDMA in čarobne gobe za zdaj le »parti« ali »underground« droge.