Ein bißchen Frieden*

Tako kot v Sloveniji tudi v Nemčiji poteka ostra debata o vojni v Ukrajini, tudi tam se podpisujejo peticije, bilo je že več velikih shodov. Kaj Nemce žene na ulice in kakšno vlogo igrajo skrajni desničarji?

Protest za mir v Berlinu ob obletnici začetka vojne

© Profimedia

Ne, je zatrdila, nima razumevanja za Putina, prav tako noče imeti nobenega opravka z desnimi hujskači. Antje Döhner-Unverricht, 52-letna psihologinja iz Dresdna, se ima preprosto za eno v večmilijonski množici Nemcev, ki si želijo konca vojne v Ukrajini in se jim zdi, da politika premalo stori v tej smeri. Zato je zadeve vzela v svoje roke in podpisala tako imenovani Manifest za mir publicistke Alice Schwarzer in članice Levice Sahre Wagenknecht. V manifestu kanclerja Olafa Scholza pozivata, naj podpre pogajanja med Rusijo in Ukrajino. »Kompromis s Putinom nikakor ne pomeni kapitulacije demokracije,« je poudarila Antje Döhner-Unverricht. Govorila je mirno in preudarno.