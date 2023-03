Spolne zlorabe, celibat in dvoličnost

Problema spolnih in drugih zlorab v rimskokatoliški cerkvi ni mogoče učinkovito reševati brez obravnave temeljnih vprašanj položaja in vloge žensk, množično zapovedanega celibata in cerkvenega radikalno odklonilnega odnosa do spolnosti

Janez Cerar, duhovnik, ki je bil v mladosti zlorabljen, že več let opozarja, da cerkev ne naredi dovolj za preprečevanje in odkrivanje zlorab. Fotografija je nastala decembra 2021, ko je Borut Pahor odlikoval nekdanjega ljubljanskega nadškofa Franca Rodeta, ki je nekoč zlorabe v cerkvi označil za »statistično zanemarljiv pojav«, pedofilske dogodke pa za »nekakšne avanture«.

© Borut Krajnc

Problem spolnih zlorab v cerkvi ima zelo dolgo brado. O njem obstajajo zapisi že iz 11. stoletja, kasneje o razširjenosti sodomije z dečki med kardinali in celo papeži piše tudi Luther. V sodobnosti je izbruhnil v devetdesetih letih v ZDA, najprej v obliki celovitega poročanja časopisa National Catholic Reporter, kasneje pa je fokus poglobil Boston Globe, ki je za dolgo serijo raziskovalnih člankov prejel tudi ugledno Pulitzerjevo nagrado. V sami rimskokatoliški cerkvi so se težave začeli lotevati šele po prvih pravnomočnih sodbah, s katerimi so bile žrtvam dosojene milijonske odškodnine; te skupaj do danes segajo v milijardne zneske. Okoli leta 2010 se je pozornost z izključno ZDA usmerila še na Evropo, kjer posebne preiskovalne komisije v različnih državah postopoma odkrivajo grozljive statistike zlorab – a nekatere komisije tudi same poudarjajo, da gre le za vrh ledene gore, saj cerkvene oblasti sistematično preprečujejo dostop do informacij. Modus operandi je razen redkih izjem enak povsod po svetu: prikrivanje zlorab in minimiziranje njihovega pomena, skrivanje storilcev zaradi skrbi za »dobro ime« cerkve, njihovo premeščanje med župnijami, tudi pritiski in celo grožnje žrtvam, če ne gre drugače, pa sodne poravnave tik pred pravnomočnimi sodbami.