Svet je še daleč od prave enakopravnosti spolov

Svet je s sedanjim tempom prizadevanj za enakopravnost še vedno 286 let oddaljen od odstranitve diskriminacijskih zakonov, 140 let od tega, da bodo ženske enakopravno zastopane na položajih moči in odločanja na delovnih mestih, in 40 let stran od enakopravne zastopanosti v nacionalnih parlamentih

© pxfuel.com

Na sedežu ZN v New Yorku se bo danes začelo 67. zasedanje komisije za status žensk, ki se bo osredotočilo na enakost med spoloma in opolnomočenje žensk in deklet. Zaradi hitrega razvoja tehnologije bo v ospredju razprava o tem, kako zagotoviti, da napredek žensk ne bo pustil za sabo.

Gre za drugo največje letno zborovanje vladnih predstavnikov, civilne družbe in akademikov na ZN takoj za jesensko splošno razpravo svetovnih voditeljev na Generalni skupščini ZN.

Iz Slovenije se bosta po navedbah virov v New Yorku zasedanja, ki bo trajalo do petka, udeležila tričlanska parlamentarna delegacija ter minister za delo Luka Mesec.

Zasedanje komisije za status žensk (CSW) poteka vsako leto marca, tokratno pa bo prvič po letu 2019 znova potekalo v živo. Ministrski del bo danes in v torek.

Ob robu se bo zvrstilo okoli 500 spremljevalnih dogodkov. ZDA bodo v četrtek gostile dogodek Pospeševanje spolne enakosti v digitalnem gospodarstvu, kjer nameravajo predstaviti nove pobude in rešitve v tej smeri. V petek pa bodo Američani gostili dogodek o spodbujanju kolektivne globalne akcije proti spolnemu nasilju s pomočjo tehnologije.

Konec leta 2022 je po svetu 383 milijonov žensk živelo v ekstremni revščini, vsakih 11 minut moški družinski član na svetu ubije po eno žensko. Ženske so zaradi pandemije koronavirusa po svetu izgubile 800 milijard dolarjev dohodka, njihov delež med delovno silo pa je zdaj manjši kot pred pandemijo.

Agencija ZN Ženske bo gostila dogodek o feministični digitalni prihodnosti, mladinski forum, interaktivni dialog mladih in dogodke o iskanju rešitev za utrjevanje ženskih digitalnih pravic.

Prvo zasedanje CSW je bilo leta 1947, ko je 15 vladnih predstavnic iz različnih držav postavilo temelje za odpravo diskriminacije na globalni ravni.

CSW je prispevala k univerzalni deklaraciji o človekovih pravicah, ustvarila je številne mednarodne konvencije o pravicah žensk v politiki in družbi.

Doslej je organizirala štiri svetovne konference o ženskah, ustanovila nekaj uradov ZN posvečenih ženskim pravicam, ki so se leta 2011 združili v agencijo ZN Ženske. Komisija je vprašanje ženskih pravic dala v središče razvojne agende.

Kljub napredku je svet še daleč od prave enakopravnosti spolov. Zahodne države so dobro napredovale, drugje po svetu zamujajo. CSW ocenjuje, da je svet s sedanjim tempom prizadevanj za enakopravnost še vedno 286 let oddaljen od odstranitve diskriminacijskih zakonov, 140 let od tega, da bodo ženske enakopravno zastopane na položajih moči in odločanja na delovnih mestih, in 40 let stran od enakopravne zastopanosti v nacionalnih parlamentih.

