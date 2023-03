Montaža / Manipulacija s posnetki varnostnih kamer

Voditelj na televiziji Fox News Tucker Carlson je posnetke varnostnih kamer izkoristil za pripravo montaže, ki napad privržencev Donalda Trumpa prikazuje kot obisk mirnih državljanov

Voditelj na televiziji Fox News Tucker Carlson

© Gage Skidmore / Flickr

Voditelj na televiziji Fox News Tucker Carlson je posnetke varnostnih kamer, ki jih je dobil od vodilnega republikanca v kongresu Kevina McCarthyja, izkoristil za pripravo montaže, ki napad privržencev Donalda Trumpa 6. januarja 2021 na kongres prikazuje kot obisk mirnih državljanov. Objava posnetka je v ZDA sprožila ogorčene kritike.

O nasilju, ki ga je leta 2021 v neposrednem prenosu lahko opazoval ves svet, vključno z gledalci televizije Fox News, v Carlsonovi predstavitvi ni niti sledu. Posnetke je Carlsonu ob protestih drugih medijev in tistih, ki niso na strani Trumpa, ekskluzivno predal predsednik predstavniškega doma kongresa McCarthy.

Demokrati so se na potezo odzvali kritično že, ko je to prišlo na dan, ameriški komiki pa so pripravljali zmanipulirane montaže in cinično napovedovali, da bo tak tudi Carlsonov film. Njihove napovedi so se uresničile.

Carlson je 41.000 ur varnostnih posnetkov očistil nasilja. Predstavil je zgodbo, ki napad, ki je terjal pet življenj, prikazuje kot nekaj povsem običajnega, nekdanjega predsednika Trumpa pa prikazuje v najlepši luči.

Na kritike o propagandi v slogu najbolj zloglasnih mojstrov tovrstnega početja v človeški zgodovini se Carlson gladko požvižga. Kritiki namreč niso tisti, ki gledajo njegov program, ampak so to Trumpovi volivci, ki bodo gledali televizijo Fox News, dokler jim bo predstavljala zgodbe, ki se ujemajo z njihovim prepričanjem.

Do tega početja Fox News prihaja v času, ko se Trump ponovno poteguje za predsedniški položaj, televiziji pa grozi 1,6 milijarde dolarjev težka odškodnina v tožbi podjetja za volilno opremo Dominion, ki so ga na Foxu blatili, da je izide volitev predsedniških 2020 priredil v korist demokrata Joeja Bidna.

Voditelji - med njimi tudi Carlson - pa so se glede na komunikacijo, ki jo je pridobil Dominion, zasebno norčevali iz Trumpove teorije zarote o ukradenih volitvah.

McCarthy in drugi Trumpovi privrženci v kongresu skušajo zdaj, ko imajo večino v predstavniškem domu, spremeniti zgodbo, ki jo je predstavil posebni odbor za preiskavo napada na kongres. Ta je s pričevanji in video dokazi natančno dokumentiral, kako je Trump pozval svoje privržence, da se odpravijo nad kongres in se tam borijo.

To so potem tudi storili, napadli in ranili okrog 140 policistov, prebili varnostni kordon, razbili okna in vrata, nato pa razdejali kongresno palačo, v kateri so lovili njim osovražene politike, kot je Nancy Pelosi.

Trump je v torek zatrdil, da je Carlsonova predstavitev neizpodbiten dokaz, da so bili vstajniki neupravičeno obtoženi kaznivih dejanj.

Kazenski pregon je doletel skoraj 1000 napadalcev, preiskava posebnega tožilca pa teče tudi proti Trumpu, ki zahteva, da se obsojene zaradi napada oprosti krivde.

Hkrati so se iz vrst demokratov - in tudi nekaterih vodilnih republikancev - usule kritike zaradi poskusa potvarjanja dejstev. Demokrat Bennie Thompson, ki je vodil preiskovalni odbor, je dejal, da Carlson širi laži in propagando o enem najtemnejših dni ameriške zgodovine.

"Carlson je izbral najbolj mirne trenutke dogajanja in zanemaril kaos ter nasilje."



Tom Manger,

poveljnik kongresne policije

Vodja senatne večine demokrat Chuck Schumer je ponedeljkovo epizodo Carlsona na Fox News označil za eno najbolj sramotnih ur televizije.

Vodja senatnih republikancev Mitch McConnell je dejal, da je bil prikaz dogajanja napačen in v nasprotju s tem, kar so vsi skupaj doživeli. Člani kongresa - tudi tisti, ki podpirajo Trumpa in so pozdravljali protestnike - so bežali na varno pred nasilneži, v kleti pa je na umiritev razmer čakal tudi podpredsednik ZDA Mike Pence.

"To niso bili uporniki. To so bili izletniki," je ob predvajanju svoje montaže varnostnih posnetkov povedal Carlson. Razvpitega šamana - protestnika, ki je divjal po kongresu, našemljen v čelado z rogovi, je prikazal le takrat, ko se je mirno razgledoval po kongresni palači, ne pa tudi, ko je uničeval predmete. Jacob Chansley je bil na sodišču obsojen na 41 mesecev zapora.

"To niso bili uporniki. To so bili izletniki."



Tucker Carlson,

voditelj na televiziji Fox News

Carlson je zmanipuliral tudi smrt kongresnega policista Briana Sicknicka, kar je sprožilo ogorčenje pri kongresnih policistih in družini umrlega.

Sicknick je umrl dan po napadu na kongres zaradi napada s solzivcem in pretepanja, Carlson pa je izbral posnetke, kjer Sicknick usmerja protestnike po kongresu. "Carlson je izbral najbolj mirne trenutke dogajanja in zanemaril kaos ter nasilje," je opozoril poveljnik kongresne policije Tom Manger.

