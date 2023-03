Ukrajina / »Potrebujemo milijon izstrelkov«

Ukrajina potrebuje milijon topniških izstrelkov kalibra 155 milimetrov, je pred neformalnim zasedanjem ministrov za obrambo EU v Stockholmu dejal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov

© YouTube

Ukrajina potrebuje milijon topniških izstrelkov kalibra 155 milimetrov, je pred neformalnim zasedanjem ministrov za obrambo EU v Stockholmu dejal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Bruselj predlaga načrt s tremi stebri, pri čemer bi najprej strelivo Ukrajini zagotovili iz obstoječih zalog, na srednji rok pa v okviru skupnega naročanja.

"Potrebujemo milijon izstrelkov. Potrebovali bi od 90.000 do 100.000 izstrelkov na mesec, da bi lahko odvračali nasprotnika in izvajali protiofenzivo," ob prihodu na zasedanje v švedski prestolnici dejal Reznikov.

Izrazil je podporo estonskemu predlogu, ki predvideva skupno naročilo milijona 155-milimetrskih topniških izstrelkov, za kar bi namenili okoli štiri milijarde evrov.

Estonski obrambni minister Hanno Pevkur je izrazil upanje, da bodo ministri članic unije danes dosegli politični dogovor o tem, da bo unija čimprej zagotovila milijon izstrelkov. "Vsi vemo, da za to potrebujemo svež denar, in to hitro," je povedal.

Dodal je, da bo po političnem dogovoru naloga Evropske komisije in visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, da najdeta ustrezno rešitev, pri čemer je Estonija pripravljena pomagati.

"Denar ne pada z neba."



Josep Borell,

EU

Borrell je napovedal, da bo ministrom predstavil načrt s tremi stebri. Prvi predvideva zagotavljanje streliva iz obstoječih zalog, pri čemer gre za tedne. Drugi steber predvideva skupno naročanje streliva, pri čemer gre za srednjeročno obdobje. Na dolgi rok pa je treba okrepiti proizvodne zmogljivosti evropske industrije.

"Denar ne pada z neba," je Borrell odgovoril na poziv estonskega ministra, da je potreben svež denar. Najprej je treba uporabiti obstoječe finančne instrumente, je dejal. Če so članice pripravljene prispevati več, pa je po njegovih besedah dobrodošlo.

Iz evropskega mirovnega instrumenta, v katerega prispevajo države članice, je EU pripravljena zagotoviti sto milijonov evrov za dobavo obstoječih zalog, je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik. Glede drugega stebra pa je dejal zgolj, da gre za veliko številko.