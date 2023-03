Naslovnica nove Mladine: STRIC IZ OZADJA

Janez Janša in Pavel Rupar sta že desetletja politična zaveznika, zdaj skušata izrabiti stisko upokojencev

V petek izide nova Mladina! Naslovnico je oblikoval Ivian Kan Mujezinović, fotografija pa je delo Mateja Leskovška. Na fotografiji sta Janez Janša in Pavel Rupar, ki proslavljata zmago stranke SDS na volitvah leta 2004. V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 10. marca, dalje, pišemo o tem, da sta Janez Janša in Pavel Rupar že desetletja politična zaveznika, zdaj pa skušata izrabiti tudi stisko upokojencev. Ne zamudite!

#Mladina10

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.