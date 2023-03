UKC Ljubljana / Kirurg tuji državljanki za operacijo zaračunal 6000 evrov zasebnega honorarja

Pop TV poroča, da naj bi priznani nevrokirurg Roman Bošnjak operiral tujo državljanko, ki je poleg plačila 27.000 evrov po rednem ceniku morala za "zasebni honorar" zdravniku nakazati še dodatnih 6000 evrov

Televizija POP TV je pridobila dokumente, ki nakazujejo na potencialno korupcijo v UKC Ljubljana. Priznani nevrokirurg Roman Bošnjak naj bi operiral državljanko Severne Makedonije, ki je poleg plačila 27.000 evrov po rednem ceniku za "zasebni honorar" zdravniku morala nakazati še dodatnih 6000 evrov, je poročal medij.

Po informacijah POP TV je morala pacientka pred posegom denar nakazati na bančni račun agencije v Hongkongu, kot razlog za to je Bošnjak navedel davčno optimizacijo.

Bošnjak je družini pacientke z zasebnega elektronskega naslova poslal predračun za operacijo odstranitev tumorja v višini nekaj 27.000 evrov. Na predračunu je uradni logotip Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer je Bošnjak predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. Družina pacientke je oba računa, tudi tistega za zasebni honorar, plačala 18. januarja pred operacijo.

Sporočilo je prestregel in komercialni televiziji posredoval neimenovani vir. "Vsekakor gre za nek dokument, ki dokazuje, da predvsem v UKC Ljubljana ne funkcionira vse, tako kot bi moralo. In kot državljan Republike Slovenije sem dolžan to posredovati naprej, ker ne verjamem, da je to praksa, ki smo ji dolžni slediti," je poudaril.

Neimenovani vir za Pop TV

Bošnjak je za POP TV pojasnil, da so svojci pacientke v stik z njim stopili zato, ker so slišali za njegovo delo in strokovnost. "V prostem času sem na daljavo pregledal vse MRI slike, izvide v tujem jeziku itd. Opravil sem torej medicinsko konzultacijo in svetovanje. Ponudili so mi plačilo za moj trud, usmeril sem jih na agencijo v tujini, ki skrbi za promocijo mojega imena in s tem plačal letno članarino," je zapisal v pojasnilu. A v elektronskem sporočilu je plačilo honorarja Bošnjak predlagal sam, opozarja POP TV.

POP TV je pridobil tudi račun hongkonške agencije, ki v omenjeni zadevi kot postavko navaja honorar strokovnjaka in medicinsko svetovanje, ne pa plačila letne članarine, kot je zagotovil Bošnjak.

Direktor UKC Ljubljana Marko Jug je za televizijo zanikal, da bi vodstvo vedelo za zasebni honorar ali sodelovalo z agencijo iz Hongkonga. Ker je kirurg trenutno na kongresu v tujini, ga bo vodstvo na zagovor povabilo, ko pride nazaj.