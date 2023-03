Čigav bo Železniški zdravstveni dom?

Apetiti po dobičkonosni dejavnosti in nepremičninah Železniškega zdravstvenega doma v Ljubljani so se spet prebudili

Železniški zdravstveni dom v Ljubljani (na križišču Celovške in Tivolske ceste

© Borut Krajnc

Ljubljanski Železniški zdravstveni dom je izjema v sistemu slovenskega javnega zdravstva. Njegovi začetki segajo v leto 1924, nastal je zaradi potreb delavk in delavcev predhodnice današnjih državnih Slovenskih železnic. Zadnjih 30 let njegove programe tako rekoč nepretrgoma financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pa čeprav Železniški zdravstveni dom nima statusa javnega zdravstvenega zavoda kot drugi zdravstveni domovi, prav tako za vse programe nima koncesij, kar je sicer pogoj za financiranje iz javne zdravstvene blagajne. Zadnje tedne so se razširile informacije, da minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pripravlja teren za statusne spremembe Železniškega zdravstvenega doma, po katerem naj bi lovke stegovalo več interesentov, zlasti znanih podjetnikov v zdravstvu. Glavna privlačnost tega zavoda namreč ni le njegova dobro razvita zdravstvena dejavnost, s katero zadnja leta ustvarja dobičke, pač pa tudi nepremičnine – zlasti zemljišče na elitni lokaciji ob Celovški cesti v Ljubljani nasproti Hotela Lev. Kaj se torej dejansko dogaja?