Koliko bi stal Ruparjev predlog?

Ruparjevega zakona o dvigu pokojnin še ni v državnem zboru

»Tako srečen in tako poln volje in življenja, kot sem trenutno po včerajšnjem shodu, nisem bil še nikoli! Toliko obrazov upanja, veselja in ponosa nisem še videl,« je Pavel Rupar zapisal po shodu. V resnici so njegove zahteve po povišanju pokojnin ekonomsko neuresničljive.

Pavle Rupar, do izstopa iz stranke odkrit zaveznik Janeza Janše, zdaj pa »nepolitični« izvajalec mobilizacije upokojencev proti vladi, je napovedal vložitev zakona za dvig pokojnin. Med drugim naj bi predlagal, da se pokojnine do 1000 evrov zvišajo za 20 odstotkov, pokojnine od 1000 do 1500 evrov za 10 odstotkov in pokojnine nad 1500 evrov za pet odstotkov. Rupar namerava zakon vložiti s podporo 5000 podpisov volivcev, oziroma kot je izjavil na shodu v Ljubljani 1. marca: »Potrebujemo 5000 podpisov. Če gremo vsi, ki smo danes tukaj, jih bomo nabrali 31.000.«