Zelenskemu tudi letos zavrnili nagovor na podelitvi oskarjev

V zadnjem letu so ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z odprtimi rokami pozdravili na različnih podelitvah nagrad, filmskih festivalih in celo na newyorški borzi

V zadnjem letu so ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z odprtimi rokami pozdravili na različnih podelitvah nagrad, filmskih festivalih in celo na newyorški borzi. So pa znova zavrnili njegovo željo, da bi se pojavil v eni od najbolj želenih televizijskih oddaj, podelitvi oskarjev, poroča spletna ameriška filmska revija Variety.

Ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti je tokrat že drugo leto zapored zavrnila Zelenskega, ki je upal, da bo njegovemu nagovoru na daljavo na filmskem festivalu v Berlinu sledil videonagovor na podelitvi oskarjev, ki ga prenaša ameriška televizija ABC.

Neimenovani viri so za Variety navedli, da je vplivni agent agencije WME Mike Simpson, ki med drugim zastopa režiserja Quentina Tarantina in Bong Joon-hoja, zaprosil akademijo, da bi na podelitev oskarjev vključili ukrajinskega predsednika, ki je bil pred vstopom v politiko komik, a ga je akademija zavrnila.

Simpson naj bi posredoval, ker zastopa Aarona Kaufmana, ki je skupaj s Seanom Pennom režiral dokumentarni film Superpower, ki so ga premierno predvajali na Berlinalu februarja letos. Dodaten osebni vidik je, da Simpsonov sin Tommy pri pesmi za film Superpower sodeluje z ukrajinsko igralko in pop pevko Tino Karol.

Kakšna je bila utemeljitev akademije za letošnjo zavrnitev, ni znano, je pa znano, da se akademija tradicionalno raje osredinja na prispevke filmske skupnosti in se izogiba vsemu, kar je političnega. Akademija je tudi zavrnila komentar na poročanje revije Variety.

Letošnja zavrnitev Zelenskega na oskarjih ni osamljen primer. Že lani je producent oskarjev Will Packer zavrnil nagovor ukrajinskega predsednika. Viri navajajo, da je Packer izrazil zaskrbljenost, da Hollywood namenja tolikšno pozornost Ukrajini zgolj, ker so tisti, ki jih je prizadel konflikt, belci. Hollywood je na drugi strani ignoriral vojne po vsem svetu, ki vplivajo na temnopolte ljudi, naj bi utemeljeval Packer, ki se prav tako ni odzval na prošnjo za komentar.

Ekipa Zelenskega se je septembra lani obrnila tudi na filmski festival v Torontu, kjer so jih prav tako zavrnili.

Po napadu ruske vojske na Ukrajino februarja lani se je Zelenski na daljavo med drugim pojavil na filmskih festivalih v Cannesu in Benetkah ter podelitvi nagrad grammy. Na podelitvi zlatih globusov januarja je Zelenski znova ponovil svoje sporočilo zadnjih več kot 12 mesecev, da bo Ukrajina zmagala v vojni proti Rusiji.