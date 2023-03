Kazenska ovadba za Trumpa zaradi plačila porno igralki

Zaradi tega je v zaporu končal bivši Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je Danielsovi v šefovem imenu izročil ček za 130.000 dolarjev

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški časnik New York Times na podlagi neimenovanih virov iz tožilskega urada na Manhattnu poroča, da se kmalu obeta kazenska ovadba nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi plačila porno igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

Zaradi tega je v zaporu končal bivši Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je Danielsovi v šefovem imenu izročil ček za 130.000 dolarjev, Trump pa mu je denar vrnil iz sredstev za kampanjo. Strošek so opredelili kot vračilo pretirane politične donacije. Trump sicer zanika tako spolne odnose z Danielsovo kot tudi plačilo za molk o tem.

Cohen že več let sodeluje s tožilstvom Manhattna in prejšnji tožilec Cyrus Vance mlajši je po tožbah prišel do Trumpovih davčnih napovedi, vendar mu je potekel mandat, preden bi lahko vložil obtožnico.

Primer je prevzel njegov naslednik Alvin Bragg, ki uvodoma nad preiskavami Trumpa ni bil navdušen, zaradi česar sta odstopila dva tožilca. Kasneje si je premislil in preiskavo znova zagnal.

Trump je v odzivu na napoved New York Timesa dejal, da ga preganjajo rasisti. Bragg je temnopolt, prav tako tudi newyorška pravosodna ministrica Letitia James, ki ga preganja civilno, kazenska ovadba pa se pripravlja tudi v Georgii, kjer prav tako temnopolta tožilka Atlante Fani Willis vodi preiskavo Trumpovih poskusov spreminjanja izida predsedniških volitev 2020.

Trumpa zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše in poskusa spreminjanja izida volitev leta 2020, ki je privedel do napada na kongres januarja 2021, preiskuje tudi posebni tožilec Jack Smith, ki pa je bele polti.

New York Times poroča, da tožilstvo Alvina Bragga sprejema ukrepe, ki se skladajo s skorajšnjo kazensko ovadbo Trumpa zaradi plačila Danielsovi.

Trumpovi odvetniki trdijo, da je že razmišljanje o novem političnem napadu v obliki kazenske ovadbe dokaz, da je Trump nedolžen. "Trump je bil žrtev izsiljevanja, kot je tudi danes in to je sramota za demokratske tožilce in mesto New York," so sporočili.

Profesor prava na univerzi Georgia State Anthony Michael Kreis sicer težko verjame, da bo Trump na koncu res obsojen zaradi plačila porno igralki. Profesor prava Jonathan Adler pa je tvitnil, da bi bila obtožnica zaradi kršitve državnega zakona s plačilom za molk o spolnem razmerju presedan.

Cohen je bil sicer zaradi tega obsojen na tri leta zapora, od česar je za zapahi že preživel nekaj več kot leto dni. V obtožnici proti Cohenu so zvezni tožilci navedli, da je Cohen s plačilom kršil zakonodajo o financiranju volilnih kampanj, v njej pa je bil kot neimenovani so-zarotnik omenjen Trump, ki ga takrat zaradi tega niso upali preganjati, ker je bil na položaju predsednika ZDA.

