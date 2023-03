ZDA / Uvedba plačanega dopusta

Plačan dopust je ključnega pomena, da lahko zlasti delavci z nizkimi dohodki dopust koristijo brez strahu pred odpuščanjem

© https://cyprus-mail.com

Demokratski guverner ameriške zvezne države Illinois J.B. Pritzker je v ponedeljek podpisal zakon, ki od delodajalcev zahteva, da delavcem zagotovijo nekaj dni plačanega dopusta brez posebnega razloga. Illinois je po Mainu in Nevadi šele tretja zvezna država ZDA, ki bo to zagotovila delavcem na svojem ozemlju.

Zakon bo sicer začel veljati šele 1. januarja prihodnje leto, delavci pa bodo lahko na leto dobili do pet dni plačanega dopusta brez posebnega razloga, kot je na primer zdravstveni, če bodo delodajalca pravočasno obvestili o nameri.

V ZDA nekatera podjetja delavcem zagotavljajo podobno število ur plačanega dopusta, če pokličejo, da so bolni, pri čemer jim ni treba predložiti zdravniškega potrdila. Za daljše obdobje je predložitev nujna, vendar potem ponavadi izgubijo službe, če niso sindikalno organizirani.

V 14 državah in prestolnici Washington pa imajo zakone, po katerih morajo zasebna podjetja delavcem zagotoviti plačilo za bolniško odsotnost.

Zakon bo sicer začel veljati šele 1. januarja prihodnje leto, delavci pa bodo lahko na leto dobili do pet dni plačanega dopusta brez posebnega razloga, kot je na primer zdravstveni, če bodo delodajalca pravočasno obvestili o nameri.

Zakon Illinoisa plačani dopust brez razloga medtem omogoča tistim, ki so v nekem podjetju zaposleni najmanj 90 dni, pri čemer to za sezonske delavce, študente, ki delajo čez počitnice, in zvezne uslužbence, ne velja.

Pritzker je ob podpisu zakona dejal, da si še vedno preveč ljudi ne more privoščiti niti dneva neplačanega dopusta.

Zagovorniki pravijo, da je plačan dopust ključnega pomena, da lahko zlasti delavci z nizkimi dohodki dopust koristijo brez strahu pred odpuščanjem. Kritiki pa pravijo, da bo zakon preobremenil majhna podjetja, ki se že zdaj borijo za preživetje.

ZDA nimajo zveznega zakona, ki bi delavcem zagotavljal vsaj en dan plačanega dopusta.