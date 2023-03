Jedrske podmornice

Načrt, po katerem bodo Avstraliji zagotovili podmornice na jedrski pogon

Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so se v ponedeljek v kalifornijskem San Diegu na vrhu zavezništva Aukus dogovorili o konkretnem načrtu, po katerem bodo Avstraliji zagotovili podmornice na jedrski pogon. Ob tem so potrdili zavezanost sodelovanju in krepitvi indijsko-pacifiškega varnostnega zavezništva. Do tega pa sta kritični tako Kitajska kot Rusija.

Pred srečanjem predsednika ZDA Joeja Bidna, britanskega premierja Rishija Sunaka in avstralskega premierja Anthonyja Albaneseja v San Diegu je Biden Aukus opredelil kot zavezništvo, ki bo spremenilo igro, vendar dodal, da nanj ne gleda kot na izziv katerikoli državi.

Peking namreč trdi, da želijo omenjene države preprečiti vzpon Kitajske v svetu in jih obtožujejo kršenja pogodbe proti širjenju jedrskega orožja (NPT). Varnostni strokovnjaki menijo, da je zavezništvo usmerjeno proti morebitni grožnji s strani Kitajske, čeprav je bilo na srečanju govora predvsem o ohranjanju miru in stabilnosti v indijsko-pacifiški regiji, ter obrambi regije pred grožnjami mednarodnemu redu in sistemu.

"Zadnja skupna izjava ZDA, Velike Britanije in Avstralije kaže, da te tri države zaradi svojih geopolitičnih interesov popolnoma zanemarjajo zaskrbljenost mednarodne skupnosti in vedno bolj stopajo po poti napak in nevarnosti," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin.

Po Bidnovem srečanju z Albanesejem so iz Bele hiše sporočili, da sta voditelja ZDA in Avstralije potrdila trdno zavezništvo, zavezo regionalni varnosti in govorila o regionalnih pobudah, podnebnih spremembah ter o podpori Ukrajini in izzivih Kitajske.

Biden je dodal, da bo Aukus preživel, čeprav bo morda v Belo hišo v prihodnosti spet prišel izolacionistični predsednik, kot je bil njegov predhodnik. Avstralijo pa je označil za zanesljivo zaveznico.

Albanese je medtem dogovor o podmornicah opredelil kot naslednje poglavje v zgodovini sodelovanja, ukrepe proti podnebnim spremembam, ki so zanj vprašanje nacionalne varnosti, pa je označil za potrditev kredibilnosti sodelovanja v indijsko-pacifiškem območju.

Po srečanju Bidna in Sunaka je Bela hiša sporočila, da sta se voditelja dotaknila izzivov Kitajske in ponovila zagotovila za nadaljevanje podpore Ukrajini. Sunak bo junija obiskal Washington, državi bosta poglabljali gospodarske in trgovinske vezi ter sodelovali v boju proti podnebnim spremembam.

Sunak se je strinjal z Bidnom, da je sedaj najboljši trenutek, da zavezniki, ki delijo vrednote, stopijo skupaj. "Skupaj smo v Varnostnem svetu ZN, največ porabimo za obrambo v Natu in na svetu ni bilo problema, da ne bi ena od obeh držav sodelovala pri njegovem reševanju," je dejal glede zavezništva z ZDA.

Sunak je Bidna povabil na obisk Severne Irske ob obletnici podpisa Velikonočnega sporazuma in Biden je odgovoril, da namerava obiskati Irsko in Severno Irsko, ni pa dejal, kdaj točno.

Na vprašanja o Kitajski je Biden odgovarjal odrezavo. Na vprašanje, če ga skrbi, da bi Kitajska Aukus razumela kot agresijo, je odgovoril zgolj z "ne". Potrdil je, da bo v kratkem govoril s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, prav tako pa ni želel povedati, kdaj bo prišlo do pogovora.

Protikitajsko zavezništvo?

Skupno varnostno zavezništvo Aukus med ZDA, Veliko Britanijo in Avstralijo je bilo vzpostavljeno leta 2021 za soočanje z naraščajočim vplivom Kitajske v Tihem oceanu. Njegovo oblikovanje leta 2021 je sicer sprožilo diplomatski spor med Avstralijo in Francijo, ki je imela dotlej pogodbo za oskrbo Avstralije s svojimi podmornicami na konvencionalni pogon.

Dolgoročno želijo ZDA, Velika Britanija in Avstralija sčasoma skupaj razviti in izdelati model podmornice, ki bi ga izdelovali v Avstraliji, prvo pa naj bi splavili šele po letu 2040.

Ameriški državni sekretar ZDA Antony Blinken je sporočil, da se bodo koristi zavezništva Aukus prenesle na celotno indijsko-pacifiško regijo, kjer živi več kot polovica svetovnega prebivalstva. "Aukus tesneje povezuje naše čezatlantske in indijsko-pacifiške zaveznike," je dejal.

Konkretni koraki že potekajo z usposabljanjem avstralskih mornarjev, inženirjev, tehnikov in drugega osebja. Od leta 2027 bodo podmornice iz ZDA in Velike Britanije tudi redno in izmenično nameščene v Avstraliji. Izdelovati naj bi jih začeli v Veliki Britaniji s pomočjo ameriške tehnologije in znanja.

Po fazi usposabljanja bo Avstralija leta 2030 od ZDA uvodoma dobila tri podmornice na jedrski pogon razreda Virginija, kar lahko naraste na skupaj pet. Biden je zagotovil, da gre za podmornice na jedrski pogon, ne pa za jedrsko orožje.

Do dogovora kritična tudi Rusija

Do namer omenjenega zavezništva je bil kritičen tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Slednji je danes očital Zahodu, da spodbuja dolgoletno konfrontacijo v azijsko-pacifiški regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Anglosaksonski svet z oblikovanjem struktur, kot je Aukus, in s širjenjem Natove vojaške infrastrukture v Azijo resno stavi na dolgoletno konfrontacijo v regiji", je dejal Lavrov v odzivu za več televizij.

UiUT6H-pi1o

kaw6c6PeqnA

qvnahC7WIhU