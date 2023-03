Golob / »Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu in med najmanj obdavčenimi po premoženju«

Davčna reforma bo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba šla v smeri manjše obremenitve dela in večje obremenitve premoženja

Koalicija se je na današnjem tretjem vrhu seznanila s stanjem na področju davkov in sprejela nekatera izhodišča. Davčna reforma bo po besedah predsednika vlade Roberta Goloba šla v smeri manjše obremenitve dela in večje obremenitve premoženja, kot je napovedoval že doslej. Koalicijska partnerja SD in Levica sta z današnjo razpravo zadovoljna.

"Davki so namenjeni eni sami stvari: da živimo v socialno pravični državi."



Robert Golob,

premier in predsednik Gibanja Svoboda

Usmeritve glede davčne reforme po besedah premierja Roberta Goloba ostajajo takšne, kot so jih komunicirali do zdaj.

Ker je Slovenija med članicami EU in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj z največjo davčno obremenitvijo dela in med državami z najmanjšo davčno obremenitvijo premoženja, je izhodišče, da se s spremembami zmanjša obremenitev dela in po drugi strani nekoliko poveča obremenitev premoženja, je dejal.

"Vemo, da je danes Slovenija med najbolj obdavčenimi po delu v svetu in po drugi strani med najmanj obdavčenimi po premoženju."



Robert Golob,

premier

A najprej je po premierjevih besedah treba ugotoviti neto dohodek in dejansko premoženje posameznikov. Spremembe bodo šle tako v dveh fazah, najprej s povečanjem preglednosti baz podatkov na področju dohodkov in premoženja, nato pa v spremembe dohodninske zakonodaje in zakonodaje glede obdavčitve premoženja.

"Strinjamo se, da potrebujemo večji javni učinek financ, okrepiti moramo vire javnega financiranja za kritje potreb vseh ljudi. Narediti moramo bolj pravičen sistem in pravičneje porazdelitve bremena na način, kdor ima več, plača več."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica in predsednica SD

Golob spremembe in razbremenitve pri dohodnini napoveduje že z letom 2024, leto pozneje pa še spremembe glede obdavčitve premoženja.

"Časovnica bo taka, da bomo skušali ujeti leto 2024 s spremembami dohodninske zakonodaje, s katerimi bi večinoma razbremenili plače, in spremembe davke na premoženje z letom 2025."



Robert Golob,

premier

Za zdaj je izhodišče koalicije, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ohrani, kot je, zato da ostane ureditev primerljiva s sedanjo.

"Soočamo se s številnimi izzivi sodobnega sveta, začenši z okoljsko krizo in ostalimi situacijami, kot je starajoča se družba in pomanjkanje solidarnostne infrastrukture v državi. Zato je prenova davčnega sistema potrebna, da se v družbi na bolj pravičen način porazdeli bogastvo in se ga investira nazaj v družbo, da bodo ljudje imeli čim več od tega, kar ustvarimo."



Matej Tašner Vatovec,

vodja poslanske skupine Levica

"Razprava o davčnih spremembah bo javna, transparentna in široka. Iskali bomo družbeno soglasje," je dejal premier. Iz Slovenije želijo narediti bolj pravično družbo, kar je glavni namen davčne politike, je dodal.

