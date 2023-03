Glas ljudstva / Golobova vlada doslej uresničila le osem od 122 zavez civilni družbi

Veliko zahtev civilne družbe ostaja nedotaknjenih ali celo prelomljenih

Predstavniki iniciative Glas ljudstva so predstavili prvo poročilo o uresničevanju predvolilnih zavez vlade civilni družbi. Poročilo kaže, da je vlada doslej izpolnila osem od skupno 122 predvolilnih zavez, pa tudi, da veliko zahtev civilne družbe ostaja nedotaknjenih ali celo prelomljenih.

V civilni iniciativi Glas ljudstva že skoraj leto dni spremljajo uresničevanje zavez, ki so jih politične stranke dale pred lanskimi državnozborskimi volitvami. Stranke, ki so po volitvah sestavile vlado, so se namreč zavezale k uresničitvi 122 od 138 strokovnih zahtev, ki so jih članice in podporniki iniciative Glas ljudstva uskladile pred volitvami, sta spomnila predstavnik Protestne ljudske skupščine Jaša Jenull in Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus.

Kot kaže prvi monitoring zavez, je vlada doslej izpolnila osem od skupno 122 zavez, ki jih je dala civilni družbi, delno pa je izpolnila 12 zavez. V izvajanju je 54 zavez, šest pa jih je zastalih. Nedotaknjenih je ostalo 36 zavez, šest pa jih je prelomljenih, so poudarili na današnji predstavitvi rezultatov monitoringa.

Na področju vladavine prava in človekovih pravic je vlada zavezo izpolnila s sprejetjem zakona o zaščiti žvižgačev, medtem ko ostaja nedotaknjena zaveza glede ukrepov za preprečevanje korupcije in odvzema premoženja nezakonitega izvora, je poudarila Katarina Bervar Sternad iz PIC - Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja. Med trenutno nedotaknjenimi je med drugim izpostavila zavezo o prepovedi vsakršnega političnega vplivanja na delo policije, tožilstva, sodstva ter drugih neodvisnih institucij ter zaveze, povezane s sprejemanjem ukrepov za učinkovitejše varstvo človekovih pravic in prepovedjo diskriminacije.

Andrej Gnezda iz Umanotere je splošno oceno dela vlade na področju pravičnega podnebnega prehoda in zaščite narave predstavil kot "mešano." Ko gre za obnovljive vire energije in odzivanje na podnebno krizo, se ukrepi izvajajo, ko gre za varstvo okolja in narave, pa zaveze ostajajo nedotaknjene, je poudaril in spomnil, da sta v pripravi podnebni zakon, v kratkem je pričakovati tudi sprejem zakona, ki bo namenjen pospeševanju razvoja obnovljivih virov energije. Na področju kmetijstva pa je vlada zavezo o preusmeritvi v ekološko in rastlinsko prehrano prelomila, je izpostavil.

"Skupni imenovalec zahtev Glasu ljudstva na področju zdravstva, ločitev javnega in zasebnega sektorja, ostaja nenaslovljen."



Dušan Keber,

nekdanji minister za zdravje

Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber je opozoril na zaskrbljujoče stanje na področju zdravstva, kjer so kar štiri zaveze nedotaknjene in ena prelomljena. "Skupni imenovalec zahtev Glasu ljudstva na področju zdravstva, ločitev javnega in zasebnega sektorja, ostaja nenaslovljen," je opozoril in poudaril, da se država na področju zdravstva ne ukvarja s pravimi problemi.

Dosedanji parcialni ukrepi na področju zdravstva po Kebrovem mnenju ohranjajo obstoječe stanje in s tem vzdržujejo privatizacijo javnega zdravstva, posebej zaskrbljujoče pa se mu zdi, da vlada z napovedano reformo ne rešuje nobenega od akutnih zdravstvenih problemov, na primer neustavnega položaja pacientov brez izbranega zdravnika.

Na področju stanovanj je v izvajanju le ena zaveza, sedem jih je nedotaknjenih, dve pa sta prelomljeni, je naštela Maša Hawlina iz zadruge Zadrugator. Med prelomljenimi je izpostavila zavezo o gradnji 30.000 novih neprofitnih stanovanj do leta 2030 in zavezi o omejitvi špekulativne gradnje ter vzpostavitvi sistema aktivne zemljiške politike.

Kot eno od področij, kjer so rezultati monitoringa optimistični, je Tea Jarc izpostavila področji dela in socialnih pravic. Na tem področju so v iniciativi spremljali uresničevanje 12 predvolilnih zavez, bilanca dela vlade po skoraj letu dni pa kaže, da sta dve zavezi že izpolnjeni, ena je delno izpolnjena, osem jih je v izvajanju, ena pa je nedotaknjena.

Vlada je ponovno vzpostavila socialni dialog, ki v prejšnji vladi ni deloval, po več kot 30 letih je sprejela tudi nov pravilnik o poklicnih boleznih, je naštela Jarc. Med dosežki vlade je izpostavila povišanje minimalne plače in zagotavljanje dodatne socialne pomoči v obliki enkratnih ukrepov pomoči in energetskih dodatkov ter povišanje pokojnin. "Te zaveze še niso povsem uresničene in se delo na tem področju nadaljuje," je dodala.

Na področju kulture je vlada delno izpolnila štiri zaveze, tri so v izvajanju, ena pa je zastala, je poudarila Polona Torkar iz Društva Asociacija. Dve delno izpolnjeni zavezi sta vezani na krepitev položaja samozaposlenih v kulturi, temeljito reformo uredbe o samozaposlenih v kulturi pa še čakamo, je med drugim izpostavila Torkar.

Brankica Petković iz Mirovnega inštituta pa je izpostavila oceno spremljanja sedmih zavez na področju medijev. Rezultati kažejo, da se trenutno izvajajo ukrepi za uresničevanje petih zavez, ena je že delno izpolnjena, ena pa nedotaknjena.

Spomnila je tudi, da je vlada s sprejetjem novele zakona o RTV Slovenija uvedla "zakonsko spremembo strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank", vendar pa dejanska zagotovitev neodvisnosti in strokovnosti ni dosežena.

Med neizpolnjenimi pa je izpostavila tudi predvolilno zavezo o terjanju odškodninske in kazenske odgovornosti za škodo, ki jo je v času prejšnje vlade utrpela STA.

