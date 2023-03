Incident nad Črnim morjem / ZDA razmišljajo o objavi posnetkov

Ruski veleposlanik v Washingtonu je incident označil za provokacijo

Po torkovem bližnjem srečanju ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom nad Črnim morjem, ZDA razmišljajo o objavi posnetkov dogodka, da bi podkrepili svojo različico zgodbe, je sporočil tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA. Ruski veleposlanik v Washingtonu je medtem incident označil za provokacijo.

Po navedbah ameriške vojske je ruski lovec Su-27 v torek zjutraj v mednarodnem zračnem prostoru trčil s propelerjem letalnika tipa MQ-9 Reaper, ki so ga nato bili primorani spustiti do morske površine.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je potrdilo, da sta dva ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec. Po navedbah ministrstva je brezpilotni letalnik namreč po poskusu izmikanja začel naglo padati, pri čemer pred tem ni bilo stika med dronom in lovcema.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je pozneje za ameriško televizijo CNN dejal, da razmišljajo o objavi posnetkov incidenta. Kirby je še enkrat obsodil "neprimerno, nevarno in neprofesionalno vedenje ruskih pilotov", ob tem pa dodal, da ZDA nočejo dodatnih zaostritev konflikta v Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ruski veleposlanik v Washingtonu Anatolij Antonov, ki ga je ameriški State Department v torek poklical na pogovor, je incident označil za provokacijo, ameriške sile pa obtožil, da zbirajo obveščevalne podatke, ki jih nato predajajo Ukrajini.

"Kaj počnejo na tisoče kilometrov stran od Združenih držav? Odgovor je očiten - zbirajo obveščevalne informacije, ki jih kasneje uporablja režim v Kijevu za napade na naše sile in naše ozemlje," je dejal veleposlanik v izjavi, ki jo je povzela ruska tiskovna agencija Tass.

Antonov je nato še prek Telegrama danes pozval ZDA, naj prenehajo z leti "v bližini ruskih meja". "Vsako dejanje z uporabo ameriškega orožja obravnavamo kot odkrito sovražno," je še dodal veleposlanik. Ameriško letalstvo je sicer že v torek zvečer sporočilo, da bo še naprej delovalo v mednarodnem zračnem prostoru.

Pentagon sicer ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta, niti če je bil v tistem trenutku oborožen. Prav tako še ni jasno, kolikšno škodo je utrpel letalnik.

Aktivnosti ameriškega letalstva nad Črnim morjem je v torek med televizijskim gostovanjem upravičeval tiskovni predstavnik ukrajinskih zračnih sil Juri Ihnat, rekoč, da Črno morje ni interno morje Rusije, saj da ga niso okupirali, kot v primeru Azovskega morja. Kot je dejal, imata črnomorski obali med drugim tudi članici Nata Turčija in Romunija, kar pomeni da ameriški droni na tem območju delujejo zakonito.

Četudi ima Rusija po mednarodnem pravu dostop do Črnega morja le na njegovem severovzhodu, pa od leta 2014 de facto nadzoruje anektirani ukrajinski polotok Krim, od začetka invazije lani pa še obale Azovskega morja v okupiranih in enostransko priključenih regijah Doneck, Zaporožje in Herson.

