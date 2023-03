TV producentka Ramba Amadeusa obtožila spolnega nadlegovanja

Unicef je glasbenika kot svojega ambasadorja že suspendiral

Rambo Amadeus

Producentka na črnogorski nacionalni televiziji RTCG Lejla Kašić je javno obtožila spolnega nadlegovanja črnogorskega glasbenika Antonija Pušića, znanega pod imenom Rambo Amadeus. Ker je Pušić Unicefov ambasador, je k ukrepanju pozvala tudi to dobrodelno organizacijo, ki je glasbenika že suspendirala. Obtožbe je včeraj komentiral tudi Pušić.

Producentko TV oddaje Dnevnica na RTCG je glasbenik po njenih navedbah nadlegoval v soboto med snemanjem oddaje Dnevnica v Herceg Novem.

"V ponedeljek sem na snemanju epizode Dnevnica doživela spolno nadlegovanje s strani našega gosta, velikega intelektualca, regionalno znane in vplivne osebe, Unicefovega ambasadorja dobre volje Antonija Pušića, znanega pod psevdonimom Rambo Amadeus," je zapisala Kašić v nedeljo na Instagramu.

Kašić je v ponedeljek vložila tudi prijavo zaradi spolnega nadlegovanja, so sporočili iz policijske uprave.

Lejla Kašić,

producentka TV oddaje Dnevnica na RTCG

O podrobnostih nadlegovanja na družbenih omrežjih in za medije ni želela govoriti. Je pa za srbski portal Nova.rs v ponedeljek pojasnila, da je šlo za "neprimerno in nedovoljeno dotikanje intimnega dela telesa ter skeptične komentarje, na koncu pa tudi za njegovo priznanje tega, kar je storil".

Z Unicefa so že v nedeljo sporočili, da so do nadaljnjega suspendirali sodelovanje s Pušićem. "Unicef ima politiko ničte tolerance do vsake oblike neprimernega spolnega vedenja, ker je to v nasprotju s ključnimi vrednotami Unicefa," so dodali.

Oglasil se je tudi avtor in urednik oddaje Dnevnica Vladan Otašević. Na družbenem omrežju Faceebok je zapisal, da vedenje glasbenika ob koncu snemanja oddaje ni bilo dostojno Unicefovega ambasadorja, in poudaril, da je pred njimi stal popolnoma drug človek v primerjavi s tistim, ki so ga snemali ves dan.

Na obtožbe se je na družbenem omrežju Facebook odzval tudi Pušić. Priznal je, da se je Kašićeve "povsem nenačrtovano dotaknil, jo plosknil po zadnjici ali uščipnil", kaj od tega točno, se ne spomni, je pa zagotovil, da v tem dejanju ni bilo spolne konotacije.

"Seveda želim poudariti, da mi je vsaka oblika nasilja, posebno proti otrokom in ženskam, nesprejemljiva in nagnusna. A tu zares ne čutim, da sem bil nasilen, ampak sem branil lastno dostojanstvo. Moški na njenem mestu bi jo slabše odnesel."



Rambo Amadeus

Dodal je, da je dogodek trajal eno sekundo, do njega pa je prišlo iz različnih razlogov. Med drugim po njegovih besedah zaradi tega, ker je neuspešno nasprotoval temu, da snemajo družino, za katero so zbirali finančno pomoč, zaradi producentkinega nenehnega popravljanja vsakega njegovega stavka, zaradi koketiranja, ki mu je šlo na živce ves dan, in zaradi lažnega moraliziranja.

"Seveda želim poudariti, da mi je vsaka oblika nasilja, posebno proti otrokom in ženskam, nesprejemljiva in nagnusna. A tu zares ne čutim, da sem bil nasilen, ampak sem branil lastno dostojanstvo. Moški na njenem mestu bi jo slabše odnesel," je zapisal.

Pušić je še sporočil, da se ne more opravičiti, ker da se mu je ogabno opravičiti osebi, za katero meni, da je manipulativna, deviantna in zlobna. "Seveda mi je žal, da sem izgubil živce in se drl. Ni bilo v redu," je ob tem zapisal in dodal, da se novinarki lahko iskreno in globoko opraviči le ob opazki, da verjame, da bi morala na zdravljenje.

