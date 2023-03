Le kaj ima Janez Janša proti enakosti spolov?

Predsednik SDS je napadel vlado, ker je omenila enakost

Janez Janša in Urška Bačovnik Janša na proslavi ob dnevu državnosti pred leti

© arhiv Mladine

Le kaj ima Janez Janša proti enakosti spolov? Ob dnevu žena je napadel vlado, ker je omenila enakost. Ni prvič, da je poskušal pametovati o razliki med enakostjo in enakopravnostjo, od katerih je prva zanj napačna kategorija, drugo pa bi še sprejel. Toda kakšna nakazana razlika med obema sploh je?

Njegov komentar so opazili številni: spola sta vselej že neenaka, zato ne moreta nikoli biti enaka. Posledično smo vsi v zmoti, le on je pravilno opazil, da se moški in ženske razlikujemo. Nista pa spola enakopravna in enakovredna, zato je vsaka razprava o enakosti zanj umeten vrinek kulturnih marksistov in velika neumnost: »Voščilo je na mestu, dodatek pa za Butale. Spola sta enakopravna in enakovredna. Ne pa enaka. Če bi bila enaka, dan žena ne bi obstajal. Še več, tudi nas vseh v tem primeru ne bi bilo. Namesto klatenja marksističnih neumnosti se raje osredotočite na odpravo dejanskih neenakopravnosti doma in po svetu. Takšni dodatki k voščilu vlade so žalitev za zdravo pamet, namenjeni pa so zgolj prikritemu promoviranju agende radikalnega dela LGBT etc. kot enega od instrumentov kulturnega marksizma za uničevanje družine in naroda.«

Redukcija na istost

Gre res zgolj za konceptualni poduk šefa SDS, namenjen neizobraženi publiki? Janševa gesta temelji na redukciji enakosti spolov na istost. Istost pa mu tukaj evidentno pomeni biološko podobnost. Ker moški in ženski spol, kajti tovrstno binarnost je predpostavil, po njegovem nikoli nista enaka, kar pomeni ista, je vsak apel k enakosti odveč, celo nesmiseln. Butast in butalast.

A ni tako preprosto. Seveda ga Janša razume, ampak se mora zgolj pretvarjati, da ga ne. Motiv pretvarjanja je jasen, z njim lažje izvaja svojo antifeministično in še kakšno ideologijo. Ker potem lahko napada aktualno vlado, Niko Kovač in seveda hrumi proti LGBT skupnosti. Vse skupaj nato začini z risanjem svojega smrtnega sovražnika, ki je zdaj v njegovih očeh vedno bolj popularen, a zato nič manj fiktiven kulturni marksizem.

Redukcija enakosti na biološko podlago ima za načrt izničiti prizadevanje za družbeno enakostjo spolov, ki je v temelju razvitih demokracij. Z njenimi indeksi merimo razvitost neke države. Da moramo ženskam šele zagotoviti enake možnosti, je pač posledica starih patriarhalnih vzorcev v družbi in tradicije zanikanja njihovih pravic. Zato je enakost spolov večkrat trn v peti konservativcev in desničarjev. Enakopravnost spolov nam opiše zgolj pravni vidik enakosti moškega in ženske, medtem ko politika enakosti mora pripeljati do izenačitve v enakih možnostih in enakih pravicah.

Večplastna uporabnost

Z agendo zanikanja enakosti spolov, izpeljano na opisani manipulativen način z redukcijo na biologijo, pa lahko spretno gradimo svojo strankarsko politiko na več nivojih, zato se zdi tako močno uporabna: napadamo lahko butasto vlado, nato feministke, ker da zahtevajo nemogoče, včasih žalimo tudi ženske, ker hočejo enakost, pa je ne bodo dosegle, očitamo lahko domnevne marksistične agende in rišemo sovražnika, da bi lažje dosegli svoje perfidne politične cilje.

Natančno temu služi namera zanikanja enakosti spolov.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**