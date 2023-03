Kako je biti Filipinec v Sloveniji?

Čeprav Filipincev pri nas še ni veliko, pa se je že začel proces priseljevanja iz te velike države. Slovenija ga za zdaj zgolj pasivno spremlja.

43-letni Michael Angeles je na Filipinih diplomiral iz računalniškega inženirstva. Službe na svojem področju v Sloveniji ni mogel dobiti.

© Borut Krajnc

V zadnjih letih se evropska in seveda tudi slovenska podjetja zaradi pomanjkanja delavcev vse bolj aktivno ukvarjajo z uvažanjem delovne sile – kot so včasih iskali dobavitelje polizdelkov po Aziji, tako danes iščejo delavce, velikokrat namreč kar na spletu. Zaradi številnosti, revščine, podpore države in pa dobre organiziranosti filipinskih posredniških agencij pa so Filipinci nenadoma postali iskana in pogosto nova delovna sila po vsej Evropi. Na prenaseljenih Filipinih živi namreč več kot 110 milijonov ljudi, kar je ogromen »kadrovski bazen« za evropska podjetja. Med razloge za njihovo »popularnost« gre šteti tudi dejstvo, da Filipinci praviloma dobro govorijo angleško, kar olajša komunikacijo, saj je prav neznanje tujega jezika pogosta ovira pri zaposlovanju. A to seveda ni glavni razlog: Filipinci so zanimivi za evropska podjetja, ker so za zdaj še zelo poceni in prilagodljiva delovna sila. Zaradi tega pogleda nanje se filipinski delavci takoj po prihodu v »obljubljene dežele« srečujejo z zelo nizkimi plačili, dolgimi urniki, nepriznavanjem kvalifikacij in opravljanjem najtežjih del na dnu plačilne lestvice.