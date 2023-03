Nika Kovač sprejela Golobovo ponudbo / Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora

Nika Kovač

© Črt Piksi

Strateški svet za preprečevanje sovražnega pri predsedniku vlade bo danes začel delo. Premier Robert Golob je vodenje sveta ponudil direktorici Inštituta 8. marec Niki Kovač, ki je danes tudi sporočila, da bo ponudbo sprejela.

"Vabila nisem pričakovala, saj smo v Inštitutu 8. marec tako kot do vsake oblasti tudi do trenutne vlade kritični. Pa je vseeno prišlo in prišlo je ravno med kampanjo Samo ljubezen. Kampanje, ki si prizadeva za zmanjšanje sovražnega govora in njegovih negativnih učinkov. Kampanje, ki vzpostavlja prakse kolektivne solidarnosti in ustvarja skupnost povezanih ljudi, ki širijo strpnost in prijaznost," je dejala Nika Kovač.

"Ker v Inštitutu verjamemo, da so za dosego družbenih sprememb nujna vsebinska zavezništva, povezovanja in sodelovanja, ker imamo jasno vizijo, kaj si na področju zmanjševanja sovražnega govora želimo, je ponudbo nemogoče zavrniti."



"Ker v Inštitutu verjamemo, da so za dosego družbenih sprememb nujna vsebinska zavezništva, povezovanja in sodelovanja, ker imamo jasno vizijo, kaj si na področju zmanjševanja sovražnega govora želimo, je ponudbo nemogoče zavrniti," je še navedla Kovač. Po njenih besedah bodo v inštitutu še vedno ostali kritični do vlade in se še naprej borili za javno zdravstvo, šolstvo, socialno državo.

Premier Robert Golob je v torek najostreje obsodil napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki se je zgodil v ponedeljek. Za danes je napovedal prvi sestanek strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, v katerem bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki centra nevladnih organizacij in posamezniki na Golobovo osebno povabilo.

K sodelovanju je povabil Dragana Petrovca in Niko Kovač, ki ji je tudi ponudil vodenje sveta. "Mislim, da ni bolj primerne osebe, predvsem zato, ker je ona najbolj izpostavljena žrtev tega sovražnega govora, žal pa niti približno ni edina," je ocenil.