IZJAVA DNEVA

"V bistvu smo dali glas spremembi, ki naj nas pusti na miru. Osnovno sporočilo je bilo v nekem smislu paradoksalno. Da, hočemo spremembo, vendar se me ta sprememba ne sme dotikati. Bil je to vpijoči glas, ki je zahteval avtonomijo in svobodo. Preprosto smo glasovali zato, da se oblast neha vtikati v mene, mi strašiti, mi groziti, me špricati z vodnimi topovi in v mene metati solzivec. Glasovali smo zato, da se nenormalnost vrne nazaj v normalnost. Da ustavimo nevarno drsenje v avtokracijo."

"Glasovali smo tudi zato, da spet dobimo oblast, ki razume glas ljudstva, ki razume civilno družbo, in oblast, ki razume kritiko. Oblast, ki se ne boji ogledala. Z ogledali je vedno problem. Težko jim je verjeti in težko se sprijaznimo z videnim. Zlasti če delamo nonstop vsak dan, sedem dni v tednu, ne spimo in nimamo nobenega časa več zase. Ljudstvo pa nehvaležno udari po nas s kritiko kar tako."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o tem, da pred enajstimi meseci volilci nismo dali glasu reformam)