ZDA / »Ruske oborožene sile so od začetka invazije na Ukrajino zagrešile številne vojne zločine«

Novo poročilo, ki ga je predstavil državni sekretar Antony Blinken, beleži stanje spoštovanja človekovih pravic in pravic delavcev v 198 državah in ozemljih

Ruske oborožene sile so od začetka invazije na Ukrajino zagrešile številne vojne zločine in druga grozodejstva, navaja včeraj objavljeno poročilo ameriškega zunanjega ministrstva, ki beleži stanje človekovih pravic po svetu. Poročilo za leto 2022 je posebej kritično tudi do nekaterih drugih držav vključno s Kitajsko, Mjanmarom in Iranom.

Novo poročilo, ki ga je predstavil državni sekretar Antony Blinken, beleži stanje spoštovanja človekovih pravic in pravic delavcev v 198 državah in ozemljih.

"Obstajajo verodostojna poročila o množičnih usmrtitvah, mučenju, posilstvih, brezobzirnih napadih in namernih napadih na civiliste in civilno infrastrukturo, ki so jih izvedle ruske sile v Ukrajini, kar vse predstavlja vojne zločine," navaja poročilo.

V poročilu za leto 2022 so poudarjeni tudi primeri prisilnih deportacij civilistov in otrok iz Ukrajine v Rusijo. Zaradi teh je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V poročilu ameriško zunanje ministrstvo izraža tudi zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic v Iranu, na Kitajskem, v Mjanmaru, Afganistanu, Južnem Sudanu, Siriji in drugod.

"Obstajajo verodostojna poročila o množičnih usmrtitvah, mučenju, posilstvih, brezobzirnih napadih in namernih napadih na civiliste in civilno infrastrukturo, ki so jih izvedle ruske sile v Ukrajini, kar vse predstavlja vojne zločine."



Poročilo ameriškega zunanjega ministrstva

Blinken je v zvezi z Iranom dejal, da letošnje poročilo podrobno opisuje nasilno zatiranje in nenehno zanikanje splošnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin v islamski republiki, vključno s svobodo izražanja in veroizpovedi ali prepričanja.

Smrt 22-letne Mahse Amini, ki jo je septembra lani zaradi domnevne kršitve kodeksa oblačenja pridržala tako imenovana moralna policija, je sprožila proteste po vsem Iranu.

O Kitajski je Blinken dejal, da se genocid in zločini proti človeštvu nadaljujejo nad pretežno muslimanskimi Ujguri ter pripadniki drugih etničnih in verskih manjšin v kitajski pokrajini Xinjiang.

Glede Mjanmara poročilo navaja, da vojaška hunta še naprej izvaja nasilje nad civilisti in utrjuje nadzor, saj je od vojaškega udara februarja 2021 ubila več kot 2900 ljudi in jih zaprla več kot 17.000.

State Department tovrstno poročilo na zahtevo kongresa pripravlja vsako leto že več kot štiri desetletja.

Zi7ZUWQI8Z4