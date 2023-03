EU / Dogovor o skupnih nabavah streliva Ukrajini

Med 17 članicami EU, ki so ob Norveški pristopile k projektu, so Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Estonija, Finska, Francija, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Švedska

Kot je na Twitterju zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, se je včeraj 18 držav pridružilo projektu Evropske obrambne agencije (EDA), namenjenemu zbiranju in skupni oddaji naročil.

Zunanji in obrambni ministri članic EU so se včeraj dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je zaenkrat pridružilo 17 članic EU in Norveška, so sporočili v Bruslju. V skladu z dogovorom bo EU Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih dobavila milijon izstrelkov. Kijev je dogovor že pozdravil.

"Danes so ministri dosegli politični dogovor o pristopu s tremi stebri za dobave in skupno naročanje streliva za Ukrajino," je včeraj na Twitterju ob robu skupnega zasedanja obrambnih in zunanjih ministrov zapisalo švedsko predsedstvo Svetu EU.

Kmalu se jih bo pridružilo še več, ki zaradi potrebnih postopkov niso mogle podpisati projekta, tako da bo število držav na koncu preseglo 20, je kasneje na novinarski konferenci povedal Borrell.

Skupnemu naročilu se bo po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca v kratkem pridružila tudi Slovenija.

Borrell je poudaril, da današnja odločitev kaže na enotnost EU. Roki so po njegovih besedah zelo tesni, saj je namen, da bi v enem letu dobavili milijon izstrelkov.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel pa je medtem zapisal, da EU nadaljuje s podporo Ukrajini, ki je nujna.

Glavni izvršni direktor agencije EDA Jiri Šedivy je današnjo odločitev označil kot "pomemben trenutek v podpori EU Ukrajini in evropskemu obrambnemu sodelovanju". "Danes imamo okvir za izvedbo - zdaj je na državah članicah, da ga uporabijo, in na industriji, da se lahko odzove," je še dejal.

Načrt predvideva, da se iz evropskega mirovnega instrumenta, v katerega sredstva prispevajo članice, nameni milijarda evrov za dobave topniškega streliva Ukrajini iz trenutnih zalog evropskih držav. Še milijardo evrov pa bodo v skladu z načrtom namenili za skupno naročanje streliva, ki bi ga namenili Ukrajini. Tretji steber bo medtem namenjen okrepitvi zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Borrell je pojasnil, da bosta dve milijardi evrov namenjeni za povračila iz evropskega mirovnega instrumenta, ki znašajo med 50 in 60 odstotkov celotnega stroška. To pomeni, da bodo sredstva, namenjena za strelivo, skupaj znašala štiri milijarde evrov.

Svet EU je članice pozval, da še pred 30. septembrom letos od evropske obrambne industrije in Norveške skupaj naročijo topniške izstrelke kalibra 155 milimetrov in tudi rakete, če bo Kijev zanje zaprosil.

Evropsko komisijo pa je pozval k pripravi konkretnih predlogov za okrepitev proizvodnih zmogljivosti evropske obrambne industrije, zagotavljanje varnih dobavnih verig in učinkovitih postopkov naročanja ter spodbujanje naložb, tudi prek evropskega proračuna.

Članice se glede na doseženi politični dogovor obenem strinjajo, da se preuči možnost nadaljnjega zvišanja zgornje meje evropskega mirovnega instrumenta za 3,5 milijarde evrov. Ravno pretekli teden so sicer to mejo zvišali za dve milijardi na nekaj manj kot osem milijard evrov za obdobje do leta 2027, a bosta ti dve milijardi namenjeni za dobave streliva Ukrajini.

V Kijevu so že pozdravili dogovor. "To je zelo močan korak k zagotavljanju evropske varnosti," je na Twitterju zapisal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

