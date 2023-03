Janez Drnovšek / 15. obletnica smrti

Nova ulična razstava fotografij prikazujejo življenje in delo nekdanjega predsednika republike

Janez Drnovšek

© Borut Peterlin

Občina Zagorje ob Savi je v mestnem središču postavila na ogled novo ulično razstavo fotografij, ki prikazujejo življenje in delo nekdanjega predsednika države Janeza Drnovška. Razstava je postavljena ob 15. obletnici smrti častnega občana zagorske občine, ki je otroštvo in del mladosti preživel v Kisovcu, so sporočili z občine.

Avtor večine fotografij, ki so na ogled, je dobitnik Pulitzerjeve nagrade za fotografijo Srdjan Živulović, nekaj fotografij pa je prispevala tudi fotografinja Tina Kosec.

Drnovšek se je rodil 17. maja 1950 v Celju. Na prvih svobodnih demokratičnih volitvah aprila 1989 je bil izvoljen za slovenskega predstavnika v kolektivnem predsedstvu nekdanje Jugoslavije. Septembra 1989 je predsedoval Vrhu neuvrščenih v Beogradu.

V obdobju osamosvajanja Republike Slovenije je bil Drnovšek glavni pogajalec med slovenskim vodstvom ter vodstvom nekdanje Jugoslavije in vrhom Jugoslovanske ljudske armade. Julija 1991 se mu je uspelo dogovoriti za dokončen umik zvezne vojske iz Slovenije. Drnovšek je v državnem zboru 22. decembra 2002 zaprisegel kot predsednik Republike Slovenije, pred tem je od leta 1992 deset let vodil tudi slovensko vlado.

Janez Drnovšek

© Borut Krajnc

Leta 2006 je začel z mednarodno pobudo za humanitarno akcijo Svet za Darfur, ki so jo s svojimi podpisi podprle ugledne svetovne osebnosti, prav tako je bil pobudnik projekta Sadeži družbe, katerega namen je spodbujanje prostovoljnega dela in medgeneracijskega sodelovanja. Leta 2006 je Drnovšek ustanovil tudi Gibanje za pravičnost in razvoj.

Umrl je 23. februarja 2008, pokopan pa je na pokopališču v Zagorju ob Savi.

