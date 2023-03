Biden / »S tem ščitim srce in dušo nacionalnega ponosa«

Ameriški predsednik zaščitil več kot pol milijona hektarjev naravnih površin ZDA

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek razglasil nacionalne spomenike na več kot pol milijona hektarjev ozemlja v Nevadi in Teksasu, podobno pa želi zaščititi tudi morsko območje blizu oddaljenih pacifiških otokov jugozahodno od Havajev.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek razglasil nacionalne spomenike na več kot pol milijona hektarjev ozemlja v Nevadi in Teksasu, podobno pa želi zaščititi tudi morsko območje blizu oddaljenih pacifiških otokov jugozahodno od Havajev. Biden je dejal, da s tem ščiti "srce in dušo nacionalnega ponosa".

Biden je za nacionalni spomenik razglasil puščavsko goro Avi Kwa Ame v južni Nevadi, ki jo imajo ameriški domorodci za sveto, in območje Castner Range v teksaškem El Pasu. Zavzel se je tudi za ustanovitev nacionalnega morskega rezervata v ameriških vodah okoli oddaljenih pacifiških otokov.

Razlika med nacionalnimi spomeniki in nacionalnimi parki v ZDA je ta, da imajo prvi razen naravnega tudi poseben zgodovinski in družbeni pomen. Zaščita pa je podobna za oba.

Biden je v govoru na vrtu Bele hiše dejal, da so novi spomeniki med naravnimi zakladi, ki določajo identiteto naroda. "So naša rojstna pravica, ki jo moramo prenašati iz roda v rod," je dejal. "Naša nacionalna čudesa nam dobesedno zavida ves svet. Vedno so bili in vedno bodo osrednjega pomena za našo dediščino," je še dodal Biden.

Skupine za ohranjanje narave in plemenske skupine so pohvalile Bidnove ukrepe, novi republikanski guverner Nevade Joe Lombardo pa je razglasitev spomenika označil za zvezno zaplembo ozemlja Nevade in zgodovinsko napako, ki da jo bodo plačevali več generacij.

Območje v Nevadi obsega več kot 200.000 hektarjev in vključuje goro Spirit Mountain, ki ga pleme Fort Mojave imenuje Avi Kwa Ame in je uvrščena v nacionalni register zgodovinskih krajev. Tam živijo ovce vrste bighorn, puščavske želve, na območju je tudi velika koncentracija dreves Joshua, od katerih so nekatera stara več kot 900 let.

V Teksasu bo imenovanje Castner Range zaščitilo kulturne, znanstvene in zgodovinske predmete, počastilo ameriške veterane in indijanska plemena ter razširilo dostop do rekreacije na prostem na javnih zemljiščih, je dejal Biden.

Castner Range, ki se nahaja na območju Fort Bliss, je bil med drugo svetovno vojno, korejsko vojno in vietnamsko vojno poligon za urjenje in preizkušanje ameriške vojske. Vojska je prenehala z usposabljanjem in leta 1966 zaprla območje.

Glede Pacifika je Biden ministrstvu za trgovino naročil, naj začne postopek za določitev morskega rezervata za zaščito 777.000 kvadratnih milj. Območje, ki bo zaščiteno, je večje od Aljaske in Kolorada skupaj, je dejal Biden.

Biden želi s temi ukrepi omiliti jezo okoljskih skupin in mladinskih aktivistov zaradi njegove odobritve velikega projekta vrtanja nafte Willow na Aljaski. Podnebni aktivisti so se v torek zbrali pred ministrstvom za notranje zadeve, da bi obsodili Bidnovo "podnebno hinavščino" in zahtevajo, naj spremeni odločitev glede projekta Willow.

Biden je svoj prvi nacionalni spomenik razglasil lani v Koloradu. Leta 2021 je obnovil meje nacionalnega spomenika Bears Ears v Utahu, potem ko jih je republikanski predsednik Donald Trump precej zožil.

Biden je v torek napovedal še druge ukrepe za ohranitev, obnovitev in razširitev dostopa do javnih zemljišč in voda, spodbujanje ohranjanja plemen in zmanjšanje nevarnosti požarov v naravi.

Namen predlogov je posodobiti upravljanje ameriških javnih zemljišč, bolje izkoristiti oceane v boju proti podnebnim spremembam in bolje ohraniti koridorje za divje živali, so sporočili iz Bele hiše.

