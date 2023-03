Francija / Protesti proti pokojninski reformi se nadaljujejo

Shod v francoski prestolnici se je sprevrgel v spopad s policijo

V več francoskih mestih so v torek znova potekali protesti proti pokojninski reformi, po navedbah francoskih medijev in policijskih virov je bilo v Parizu zaradi nasilja aretiranih 46 protestnikov. Stavke in nemiri se nadaljujejo, za četrtek pa organizatorji napovedujejo nove obsežne proteste in nadaljnje ustvarjanje pritiska na francosko vlado.

Shod v francoski prestolnici, ki so ga v torek na Trgu republike organizirali sindikati, se je v večernih urah sprevrgel v spopad s policijo, pri čemer so protestniki obmetavali policiste z različnimi predmeti, policija pa je uporabila solzivec. Uprava policije v Parizu je sporočila, da so na vrhuncu shoda našteli približno 3500 ljudi, izvedli so tudi 46 aretacij.

Večji protesti so po poročanju časnika Le Parisien poleg Pariza potekali tudi v Lillu, Grenoblu, Rennesu, Nantesu in Le Mansu. Doslej je bilo med nasilnimi demonstracijami po vsej Franciji skupno aretiranih več kot 300 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo medtem v luči protestov proti pokojninski reformi danes opravil televizijski intervju in poskušal umiriti napete razmere. Po navedbah njegovega urada bo ob 13. uri odgovarjal na vprašanja novinarjev televizijskih postaj TF1 in France 2.

Že v torek zvečer je dejal, da je treba "pomiriti jezo Francozov" po spornem prejetju zakona in ljudem prisluhniti, hkrati pa je po poročanju francoskih medijev opozoril, da množica, ne glede na njeno obliko, nima legitimnosti v primerjavi z ljudmi, ki se izražajo prek svojih izvoljenih predstavnikov.

Stavke in nemiri se sicer nadaljujejo tudi danes, predvsem v Parizu pa je čutiti nezadovoljstvo, ker še vedno stavkajo številne komunalne službe, zaradi česar se na ulicah glavnega mesta nabirajo kupi smeti, na nekaterih bencinskih črpalkah pa je zaradi blokad več rafinerij zmanjkalo goriva.

Napetosti po vsej državi so v teh dneh po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sprožile tudi vprašanje, ali bo Francija lahko gostila britanskega kralja Karla III., ki naj bi v nedeljo prispel v Pariz na prvi državniški obisk v tujini v času svojega vladanja.

Organizatorji medtem za četrtek napovedujejo nove obsežne proteste. Nacionalne železnice SNCF ocenjujejo, da bo promet danes sicer stabilen, pričakujejo pa, da bo v četrtek prišlo do "večjih motenj". Potnikom priporočajo, naj odpovedo ali prestavijo načrtovana potovanja.

Notranji minister Gerald Darmanin je po poročanju Le Parisiena napovedal, da bo v četrtek vpoklicanih približno 12.000 policistov, od tega 5000 samo v Parizu. Obsodil je porast nasilja med protesti in dejal, da to "nima zveze s pokojninsko reformo".

S pokojninsko reformo se upokojitvena starost z 62 zvišuje na 64 let, obenem pa se podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Reforma je po oceni vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne.

Reformo je vlada, ki v parlamentu nima absolutne večine, sprejela minuli četrtek s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta, nato pa je v ponedeljek v narodni skupščini prestala tudi dve glasovanji o nezaupnici.

