Stroge kazni za pripadnike LGBTQ+ skupnosti

Ugandski parlament je potrdil predlog zakona, ki posameznikom prepoveduje identificiranje kot oseba LGBTQ+, za kar je zagrožena zaporna kazen do deset let

Ugandski predsednik Yoweri Museveni

© Flickr

Ugandski parlament je v torek potrdil predlog zakona, ki posameznikom prepoveduje identificiranje kot oseba LGBTQ, za kar je zagrožena zaporna kazen do deset let. Dokončno uveljavitev zakona še lahko prepreči predsednik Yoweri Museveni, k čemur so ga danes pozvali tako Združeni narodi kot nevladna organizacija Amnesty International.

Parlament je nov zakon potrdil skoraj soglasno, saj je proti njemu glasoval le član Musevenijeve stranke Nacionalno odporniško gibanje Fox Odoi-Oywelowo. Za francosko tiskovno agencijo AFP je pojasnil, da bo v primeru hujših kršitev zakona pripadnikom skupnosti LGBTQ grozil tudi dosmrtni zapor ali celo smrtna kazen.

Zakon predvideva še, da morajo družinski člani oseb LGBTQ o njihovi spolni identiteti obvestiti oblasti. Prav tako vključuje kazni in pregon organizacij, ki bi zagovarjale zaščito istospolno usmerjenih, poroča britanski BBC.

Parlamentarno razpravo o zakonu sta bila po poročanju AFP zaznamovala predvsem nestrpnost in homofobija, pri čemer je tudi predsednik Museveni istospolno usmerjene označil za "deviantne".

Po navedbah direktorja Amnesty International za vzhodno in južno Afriko Tigereja Chagutaha je zakon napisan nedosledno, z njim pa bo poleg ljudi, ki se identificirajo kot osebe LGBTQ, mogoč tudi pregon oseb, ki homoseksualnost "spodbujajo".

"Sprejetje tega diskriminatornega zakona - najverjetneje med najhujšimi tovrstnimi na svetu - je zelo zaskrbljujoče."



Volker Türk,

visoki komisar ZN za človekove pravice

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je predsednika države pozval, naj prepreči dokončno uveljavitev zakona. "Sprejetje tega diskriminatornega zakona - najverjetneje med najhujšimi tovrstnimi na svetu - je zelo zaskrbljujoče," je sporočil. Če bo zakon sprejet, bo po navedbah Türka spremenil geje, lezbijke in biseksualne osebe v kriminalce, "zgolj zato, ker obstajajo".

Predlog je sicer podoben zakonu iz leta 2014, ki je prav tako predvideval kazni za pripadnike skupnosti LGBTQ, vendar ga je zaradi formalnih pomanjkljivosti ustavno sodišče zavrglo.

Uganda je sicer znana po nestrpnosti do istospolno usmerjenih, homoseksualni spolni odnosi pa so bili kriminalizirani že v času, ko je bila britanska kolonija. Kljub temu od razglasitve neodvisnosti leta 1962 v Ugandi zaradi tega ni bil obsojen nihče.

Nestrpnost do istospolno usmerjenih je prisotna tudi v okoliških državah, saj je vodilni politik vladajoče stranke v Tanzaniji minuli konec tedna pozval h kastraciji istospolno usmerjenih, kenijski predsednik William Ruto pa je na začetku meseca dejal, da homoseksualnosti v Keniji ni mesta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

3N_C8r9xuzM

BVyXhOfB9SE