Usodna moč besede

Zakaj imajo grobe besede, besedno nasilje in žaljivost v javnem prostoru še vedno domovinsko pravico?

Dragan Petrovec: »Lahkotno zatrjevanje, da beseda ne ubija, seveda ni resnično. Tudi k umoru lahko koga napeljemo zgolj z besedami. In napeljevalec se kaznuje enako kot storilec.«

© Uroš Abram

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je nedavno na ulici doživela že drugi napad, le da tokrat ni šlo za telesni napad, ampak za besedno nasilje. Neznanec je nanjo vpil in jo žalil, vstal in se zagnal proti njej, ona pa se je zatekla v lokal. V tem primeru, ki nikakor ni osamljen, ne gre le za zmerjanje, ki gre skozi eno uho noter in skozi drugo ven, temveč za besedno nasilje in sovraštvo, iz katerega hitro vzklije sovražni govor. Tega kljub navidezno vedno večji občutljivosti družbe očitno še zmeraj ne jemljemo dovolj resno.