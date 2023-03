»Aretacija Putina v tujini bi pomenila vojno napoved Rusiji«

Podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je napovedal, da bo ruska vojaška industrija samo letos izdelala 1500 tankov

Vladimir Putin, ruski predsednik

Nekdanji ruski predsednik ter premier in trenutni podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitri Medvedjev je v danes objavljenem pogovoru napovedal, da bo ruska vojaška industrija samo letos izdelala 1500 tankov. Ob tem je opozoril, da bi aretacija ruskega predsednika Vladimirja Putina v tujini pomenila vojno napoved Rusiji.

"Vojaško-industrijski kompleks obratuje s polno paro," je v pogovoru za rusko državno tiskovno agencijo Tass dejal Medvedjev in zatrdil, da poskuša Zahod Rusijo odrezati od pomembnih sestavnih delov, hkrati pa trdi, da ji primanjkuje artilerijskih izstrelkov, tankov in raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Toda samo letos bomo izdelali 1500 tankov," je napovedal nekdanji ruski predsednik in premier. Dodal je, da večina tovarn v sektorju vojaške industrije v Rusiji dela v treh izmenah.

Dmitri Medvedjev,

podpredsednik ruskega sveta za nacionalno varnost

V luči izdaje naloga za Putinovo aretacijo s strani Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) minuli teden, ki so jo v Moskvi označili za nezakonito, je Medvedjev opozoril, da bi morebitna aretacija ruskega predsednika v tujini pomenila vojno napoved, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Predstavljajmo si - seveda se to ne bo nikoli zgodilo -, ampak predstavljajmo si, da bi se to dejansko zgodilo. Sedanji predsednik jedrske sile pride na primer v Nemčijo in ga aretirajo. Kaj je to? Razglasitev vojne Rusiji," je dal jasno vedeti Medvedjev, ki se je s tem odzval na besede nemškega pravosodnega ministra Marca Buschmanna, da mora Nemčija ruskega voditelja prijeti.

V primeru, da bi Putina dejansko aretirali v Nemčiji, bi po besedah Medvedjeva "vsa ruska sredstva, rakete in ostalo, poletela na bundestag, kanclerski urad in tako naprej". Poudaril je, da ima Rusija enako ali boljše orožje od zahodnih držav ter da rusko strateško jedrsko orožje državi zagotavlja varnost. "Če ne bi imeli tega, bi nas že raztrgali na koščke," je še dejal.