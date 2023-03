Greti Thunberg častni doktorat teološke fakultete

Švedska podnebna aktivistka bo doktorat prejela za svoje brezkompromisno in dosledno prizadevanje za varstvo okolja

Greta Thunberg

© Stefan Müller / WikiCommons

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg bo prejela častni doktorat teološke fakultete na Univerzi v Helsinkih, in sicer za svoje brezkompromisno in dosledno prizadevanje za varstvo okolja. "Njena dejanja so nas izzvala, da spremenimo svoje vsakdanje življenje," so v izjavi za javnost pojasnili na teološki fakulteti.

"Njena dejanja so nas izzvala, da spremenimo svoje vsakdanje življenje."



Univerza v Helsinkih

Jeseni 2018 se je zdaj 20-letna okoljska aktivistka s plakatom usedla pred švedski parlament in stavkala za večje varstvo podnebja. To je hitro botrovalo nastanku mednarodnega gibanja Petki za prihodnost, Greta Thunberg pa je zaslovela po celotnem svetu.

Podelitev častnega doktorata bo 9. junija v Helsinkih. Thunberg je sicer leta 2019 že prejela častni doktorat belgijske univerze v Monsu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

wvM7C3cJtIs