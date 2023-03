The Guardian o ruskih vohunih v Sloveniji / Je začetna zgodba o aretaciji verodostojna?

Obtožnica zoper ruska vohuna pravnomočna, vendar tuji diplomati barantajo za njuno menjavo

Guardianov članek o ruskih vohunih v Sloveniji

Konec januarja 2023 je bila, najbrž ne čisto po naključju, v javnost lansirana zgodba o aretaciji dveh ruskih vohunov. V Sloveniji sta se predstavljala kot argentinska državljana: Ludwig Gisch in Maria Rosa Mayer naj bi bila poročena, stara 38 let in z dvema otrokoma. On je vodil podjetje DSM&IT, ki se ukvarja z informacijskimi storitvami, ona Art Gallery 5’14, v katerem je prodajala umetniške slike. V trenutku medijskega razkritja sta minila že skoraj dva meseca od dogodka priprtja obeh v Sloveniji. Komu v čast je sledila zapoznela informacija in ali je ta do javnosti prišla po hujši napaki ali zelo premišljeno?

Nedavno objavljeni članek v slovitem časopisu The Guardian je z nekaj ekskluzivnimi razkritji pokazal, da morda začetna zgodba o naključni aretaciji, velikem obveščevalnem uspehu Sove in »upiranju« majhne Slovenije proti veliki Rusiji sredi ukrajinske vojne ni popolnoma verodostojna, predvsem pa je spet sprožil ugibanja, zakaj moramo za več podrobnosti glede dogajanja pri nas brati tuje medije.

Podrobnosti, ki jih navaja The Guardian

The Guardian je za razliko od domačih novinarjev razkril nekaj zanimivih podrobnosti. Mednje prištejmo, da je aretacija zakoncev, opisana kot eno najbolj skrivnostnih in dobro usklajenih policijskih in obveščevalnih operacij v novejši zgodovini Slovenije, stekla v njuni hiši in pisarni, kjer so našli ogromne količine denarja – toliko, da so ga preštevali več ur. Ker je poslovanje njunih podjetij bilo res pičlo, je najbrž šlo za denar, namenjen ne samo potrebam družinskega življenja, ampak tudi kupovanju določenih informacij v gotovini.

Maria in Ludwig sta bila dejansko »elitna ruska vohuna«, znana kot »ilegalca«. Zakaj sta bila poslana v Slovenijo, ne vemo, toda domnevno z misijo, da živita navidezno preprosto življenje in pod krinko zbirata obveščevalne podatke, ne nujno povezane z delovanjem Slovenije. Njune dejavnosti je prekrižal namig tuje obveščevalne službe, ki jo je prejela naša Sova. Ob tem navaja novinar Shawn Walker skupaj s svojimi sodelavci svež podatek zunanje ministrice Tanje Fajon, ki je novinarjem povedala, da sta aretirana zakonca dejansko ruska državljana in ne Argentinca.

Guardian je objavil/pridobil potni list enega od ruskih vohunov v Sloveniji

Pripadnika tuje obveščevalne službe sta uporabljala nezakonito pridobljene tuje osebne dokumente, s čimer sta pod lažno identiteto živela v Sloveniji in na skrivaj zbirala informacije – pri tej trditvi časopis navaja Draga Menegalijo, tiskovnega predstavnika policije. Moskva naj bi v neuradnih pogovorih po aretaciji hitro priznala, da sta zakonca obveščevalna uslužbenca. Toda čeprav potekajo priprave na sojenje v Sloveniji, saj je proti njima vložena pravnomočna obtožnica, se Moskva in zahodne države zdaj menda dogovarjajo o njuni zamenjavi za osebo ali osebe, ki so trenutno zaprte v Rusiji, trdi The Guardian in se sklicuje na svoj vir.

Kaj nam povedo novi podatki?

Privzemimo, da je to res in potekajo pogajanja z Moskvo o zamenjavi obeh vohunov. Omenja se zahodne države in tuje diplomate v pogovorih z rusko stranjo, njihov cilj pa je doseči menjavo za več ljudi, ki so trenutno v zaporu v Rusiji. Hkrati je ministrica Fajon nekaj dni nazaj razkrila, da jima je bilo podaljšano pridržanje in šele zdaj, torej s precejšnjo zamudo, poklicala na pogovor ruskega veleposlanika v Sloveniji, da bi ga soočila z vohunjenjem v primeru, ko so dokazi trdni. Toda pogovorila naj bi se o čem? Da bodo vohuna izpustili?

Predvsem se porajajo dvomi v naslednje okoliščine primera: najprej že omenjeni podatek, zakaj so aretacijo sploh razkrili javnosti in medijem? Za pomiritev notranje situacije, za nepotrebno hvalisanje ali preusmerjanje pozornosti? Drugič, po nekaterih poročilih je vložena pravnomočna obtožnica proti obveščevalcema zaradi kaznivega dejanja vohunstva (358. člen KZ) in kaznivega dejanja overitve lažne vsebine (253. člen KZ). Za prvo je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let zapora, za drugo zaporna kazen do treh let. Toda kaj pomeni za jurisdikcijo in pravni red Republike Slovenije, končno pa tudi z njeno suverenost, če se tuji diplomati z Moskvo istočasno pogajajo o izpustitvi obeh vohunov?

Končno so ju naši obveščevalci odkrili in organi pregona prejeli sredi Slovenije, pri nas je bila vložena pravnomočna obtožnica in naša ministrica se je pritožila pri veleposlaniku Rusije. Se bo potemtakem kazenski postopek, ker se bo namesto nas odločil Zahod, kar ustavil in na kakšno zakonsko podlago se bodo pri takšni ustavitvi sklicevali?

Tretjič, je aretacija obeh tujih državljanov, verjetno agentov ruske SVR, res največji uspe Sove v njenem dosedanjem delu, kot je tedaj zmagovito zatrjeval državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrej Benedejčič? Zakaj bi trdila lahko bila preveč smela? Ker se zdaj bolj zdi, da je prišlo do nje v obsegu širše mednarodne akcije in s pomočjo najmanj namiga tujih obveščevalnih sil. Slovenija pri tem nikakor ni bila samostojen akter. Ta podatek sicer nujno ne zmanjšuje uspeha, terja pa nekaj dodatnih prepričljivih pojasnil in kontekstualizacije.

