»Cilj je umiriti napetosti v državi«

V Franciji že dlje časa potekajo množični protesti proti sporni pokojninski reformi, premierka želi zdaj pospešiti zagotavljanje odgovorov na pričakovanja državljanov

Francoska premierka Elisabeth Borne

© Jacques Paquier / Flickr

Francoska premierka Elisabeth Borne je v nedeljo sporočila, da se bo prihodnji teden, in sicer od 3. aprila dalje, sestala s poslanskimi skupinami in političnimi strankami, tudi opozicijskimi, pri čemer si bo prizadevala umiriti napetosti v državi. V Franciji namreč že dlje časa potekajo množični protesti proti sporni pokojninski reformi.

V pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP je Borne dejala, da je trenutno osredotočena na dva cilja, in sicer "umiriti napetosti v državi in pospešiti zagotavljanje odgovorov na pričakovanja Francozov". Ob tem je dodala, da se bo prihodnji teden sestala s poslanskimi skupinami in političnimi strankami, tudi opozicijskimi, v želji po odprtju dialoga in s ciljem "pomiritve države".

Poudarila je, da se bo pokojninska reforma nadaljevala, če jo potrdi ustavni svet, ki bo odločal o ustavnosti zakonodaje. Opozicijske stranke sicer upajo, da bo svet preklical reformo zaradi načina, kako je bila le ta sprejeta.

Pokojninska reforma je bila namreč 16. marca sprejeta s pomočjo ustavnega instrumenta, znanega kot člen 49/3, po katerem lahko vlada reformo sprejme mimo parlamenta. Uporaba člena je nato sprožila dve glasovanji o nezaupnici, ki sta ju proti vladi vložili sredinska koalicija Liot s podporo levice in skrajno desni Nacionalni zbor.

Vlada je nezaupnici prestala, a so te le podkrepile nezadovoljstvo v državi. Borne se je zato zavezala, da tega mehanizma - z izjemo na področju financ - ne bo več uporabljala.

V Franciji medtem že več tednov potekajo protesti proti sporni pokojninski reformi, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let in podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno.

Reforma je po mnenju vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne, francoski predsednik Emmanuel Macron pa si želi, da bi začela veljati do konca leta. Macron naj bi se sicer še danes sestal s predsednico vlade in drugimi člani vlade.

