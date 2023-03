Migranti / Mučeni in prisiljeni v spolno suženjstvo

Številni migranti, ki so med potjo v Evropo obtičali v Libiji, so podvrženi zločinom proti človečnosti

Številni migranti, ki so med potjo v Evropo obtičali v Libiji, so podvrženi zločinom proti človečnosti, ugotavlja analiza neodvisne misije Združenih narodov za ugotavljanje dejstev v Libiji. Med drugim so po ugotovitvah misije migranti v Libiji deležni mučenja in prisiljeni v spolno suženjstvo.

"Obstajajo razlogi za sum, da so državne varnostne sile in oborožene milice zagrešile široko paleto vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Tarče so bili zlasti migranti, saj obstaja ogromno dokazov, da so jih sistematično mučili v centrih za pridržanje," navaja poročilo, ki še opozarja, da so najverjetneje številni migranti bili prisiljeni tudi v spolno suženjstvo.

Prav tako neodvisna misija ZN med drugim poroča o številnih primerih umorov in zunajsodnih ubojev, posilstev, zasužnjevanja in samovoljnih pridržanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pridržane osebe so redno podvržene mučenju in zaprtju v samici, hkrati pa jim je pogosto onemogočen dostop do vode, hrane, stranišč, sanitarij, svetlobe, zdravstvene oskrbe, pravnega svetovanja in komunikacije z družinskimi člani, so povedali preiskovalci.

Skoraj vsi, s katerimi so se člani misije ZN pogovarjali, niso vložili uradnih pritožb zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi, aretacijami, izsiljevanjem in pomanjkanja zaupanja v pravosodni sistem. Ob tem je misija še opozorila, da oblasti v Libiji zatirajo civilno družbo, saj ljudem med drugim kratijo pravico do zborovanja ter omejujejo svobodo izražanja in prepričanja.

Libija je v primežu kaosa in nasilja že več kot desetletje, odkar je bil leta 2011 med prvo državljansko vojno ubit dolgoletni voditelj države Moamer Gadafi. Svet ZN za človekove pravice je nato leta 2020 ustanovil misijo ZN za ugotavljanje dejstev, ki preiskuje morebitne kršitve in zlorabe človekovih pravic v državi.

Iv--tIuIk-A