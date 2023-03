»ZDA niso bile vpletene na noben način. Pika.«

Varnostni svet Združenih narodov (ZN) ni podprl ruskega poziva k preiskavi eksplozije na Severnem toku

Namestnik ameriškega odposlanca Robert Wood

© U.S. Mission / Eric Bridiers / Flickr

Varnostni svet ZN v ponedeljek ni podprl ruskega predloga resolucije, ki poziva k neodvisni mednarodni preiskovalni komisiji o sabotaži podmorskega plinovoda Severni tok septembra lani. Predlog je dobil podporo le Rusije, Kitajske in Brazilije. "ZDA niso bile vpletene na noben način. Pika," je na zasedanju povedal namestnik ameriškega odposlanca Robert Wood.

Sestavile so ga Rusija, Belorusija, Severna Koreja, Eritreja, Nikaragva, Venezuela in Sirija. Preostalih 12 članic Varnostnega sveta se je pri predlogu resolucije vzdržalo in niso glasovale proti. Za potrditev resolucije je potrebnih devet glasov, vendar ne sme biti proti nobena članica s pravico do veta.

Predlog poziva generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, naj ustanovi komisijo, ki bo izvedla celovito, pregledno in nepristransko mednarodno preiskavo vseh vidikov sabotaže plinovodov Severni tok 1 in 2, vključno z identifikacijo storilcev, sponzorjev, organizatorjev in sostorilcev.

Rusija je svojo zahtevo utemeljila z navedbo, da je niso spustili zraven k preiskavi Švedske, Nemčije in Danske. Veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da Rusija dvomi v njihovo nepristranskost.

Zahodne članice Varnostnega sveta so priložnost pred zavrnitvijo ruske pobude izkoristile za napade na Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Njihovi predstavniki so trdili, da želi Rusija s tem predlogom odvrniti pozornost od tega, kar dela v Ukrajini.

Moskva trdi, da je za eksplozijo odgovoren Zahod. ZDA in evropski zavezniki Ukrajine po poročanju STA-ja neuradno odgovarjajo nazaj, da je za sabotažo kriva Rusija, ker so cene plina po incidentu skočile v nebo.

"Resolucija je bila poskus diskreditacije nacionalnih preiskav (...) in prejudiciranja njihovih prihodnjih ugotovitev, če ne bodo ustrezale vnaprej določeni politični zgodbi Rusije," je dejal namestnik ameriške veleposlanice pri ZN Robert Wood in kategorično zavrnil neutemeljene obtožbe Rusije proti njegovi državi.

Pol leta po incidentu namreč še vedno ni jasno, kdo je kriv. Rusija namiguje in trdi, da za eksplozijo stojijo ZDA, ki naj bi uničile plinovod, da bi služile s prodajo plina Evropi. ZDA in evropski zavezniki Ukrajine neuradno odgovarjajo nazaj, da je za sabotažo Rusija, ker so cene plina po incidentu skočile v nebo.

