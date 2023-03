Ko Američani goloto enačijo s pornografijo

Ravnateljica šole na Floridi je izgubila službo, ker so med poukom umetnosti otrokom pokazali fotografijo Michelangelovega Davida

Michelangelov David velja za enega od simbolov italijanske renesanse

Potem ko je ravnateljica šole na Floridi izgubila službo, ker so na njeni šoli med poukom umetnosti otrokom pokazali fotografijo Michelangelovega Davida, je vodja italijanskega muzeja, ki hrani slavni kip, v ponedeljek kritizirala domišljijo Američanov, ki goloto enačijo s pornografijo, kot izkrivljeno.

Razprava se je vnela po uri likovne umetnosti na klasični srednji šoli v floridski prestolnici Tallahassee, med katero je učiteljica šestošolcem pokazala fotografije nekaterih svetovno najbolj znanih likovnih del, kot so Michelangelova kip Davida in freska Stvarjenje Adama ter Boticellijeva slika Rojstvo Venere.

Tri starše 12- in 13-letnikov je po učni uri zmotilo predvsem prikazovanje Davida, pet metrov visokega marmornatega kipa, ki ga je eden izmed staršev označil za "pornografskega".

Direktorica Galerije Akademija v Firencah Cecilie Hollberg je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da je spor okrog Davida pokazal veliko nevednost o zgodovini umetnosti in da je posledica zgrešenega puritanizma.

Ravnateljica šole v Tallahasseeju na Floridi je bila namreč prejšnji teden prisiljena odstopiti, ker se je enemu od staršev prikazan kip zdel pornografski.

"To je popolnoma šokantno, saj govorimo o ikoni renesanse - Michelangelovem Davidu, ki je že več generacij priznan po vsem svetu," je v telefonskem intervjuju dejala Hollberg.

Dejala je, da je bil kip deležen hvale zaradi svoje lepote in čistostim in dodala, da mora imeti človek res izkrivljeno domišljijo, da goloto poveže s pornografijo, saj je med obema po njenih besedah velika razlika.

Michelangelo je Davida klesal od leta 1501 do leta 1504 iz enega bloka marmorja. Prikazuje nekdanjega judovskega kralja Davida, ki je zaslovel s tem, da je v dvoboju s fračo pokončal orjaka Goljata. David velja za enega od simbolov italijanske renesanse.

"Kogar to moti, ima resne težave s koreninami zahodne kulture," je dejala Hollberg.

Župan Firenc Dario Nardella je to, kar so naredili na Floridi, označil za preprosto smešno, čeprav je zadeva v ZDA vse bolj resna.

Ameriški republikanci so denimo po knjižnicah v državah, ki jih vodijo, doslej prepovedali že več knjig, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi ali družbenimi dejstvi. Prepovedujejo se na primer knjige, ki opisujejo zgodovino suženjstva in rasizma v ZDA, in knjige, ki obravnavajo spolnost.

Politiki tovrstne kampanje vodijo z utemeljitvijo, da jim gre za pravico staršev, da odločajo o tem, kaj bodo njihove otroke učili v šolah.

Tudi šolski odbor šole na Floridi, ki je ravnateljico postavil pred odločitev o odstopu ali odstavitvi, se sklicuje prav na primat starševskih pravic v šolah. Kot težavo pri tokratni predstavitvi slike Davida, ki da jo sicer pri pouku prikažejo vsako leto, navajajo dejstvo, da starši tokrat o tem niso bili obveščeni vnaprej, še piše AFP.

