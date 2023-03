Kim Jong-un za razširitev proizvodnje jedrskega materiala za orožje

V zadnjem času so preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, medtem ko napetosti na Korejskem polotoku naraščajo

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je pozval k razširitvi proizvodnje "jedrskih materialov za orožje" in izdelavi močnejšega orožja, so danes po navedbah tujih tiskovnih agencij poročali severnokorejski državni mediji. V zadnjem času so preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, medtem ko napetosti na Korejskem polotoku naraščajo.

Kimova zadnja izjava, ki je potrdila njegovo nedavno obljubo, da bo Severna Koreja "eksponentno povečala" proizvodnjo jedrskega orožja, je prišla kmalu za tem, ko je v Južno Korejo prispela nova skupina letalonosilk ameriške mornarice.

Po poročanju severnokorejske državne tiskovne agencije so uradniki državnega inštituta za jedrsko orožje Kima seznanili z napredkom in dejali, da se mora Severna Koreja pripraviti na uporabo orožja "kadarkoli in kjerkoli".

Kim je še dejal, da je politika širjenja severnokorejskega arzenala namenjena izključno obrambi države ter regionalnemu miru in stabilnosti.

Severnokorejski državni mediji so danes objavili tudi vrsto poročil, povezanih z jedrskim orožjem, kar po mnenju analitikov kaže, da se država pripravlja na sedmi jedrski poskus. Ob tem naj bi pred nekaj dnevu izvedli že drugi uspešni preizkus novega podvodnega jedrskega plovila.

V zadnjem času so različni preizkusi orožja v Severni Koreji vse pogostejši, medtem ko napetosti na Korejskem polotoku naraščajo.

Severna Koreja je v lanskem letu namreč izvedla rekordno število preizkusov orožja, ZDA in Južna Koreja pa krepita varnostno sodelovanje, kar v Pjongjangu obravnavajo kot grožnjo za invazijo in okupacijo Severne Koreje, ki se je lani razglasila za "nepovratno" jedrsko silo.