»Ukrajinske sile odbile več ruskih napadov z droni«

V Kijevu mestne oblasti poročajo o eksplozijah

"Ukrajinske sile so odbile več ruskih napadov z brezpilotnimi letali," je danes sporočil ukrajinski generalštab in dodal, da so skupno sestrelili 14 od 15 dronov šahed. V Kijevu so deli sestreljenih dronov poškodovali poslopje. Ruske sile so medtem obstreljevale tudi mesto Bilopilja v regiji Sumi. O smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je po novih napadih z brezpilotnimi letali Rusijo obtožil "terorja nad civilno infrastrukturo". "Ta strategija ne bo delovala," je še poudaril.

V Kijevu mestne oblasti poročajo o eksplozijah, potem ko so deli sestreljenih dronov poškodovali trgovino in povzročili požar. V regiji Sumi so medtem ruske sile obstreljevale mesto Bilopilja in pri tem poškodovale številne stavbe, ena oseba pa naj bi bila ranjena.

"Sovražnik je v bitko poslal svoje najboljše enote, da bi dosegel zmago. Naš cilj pa je povzročiti čim več žrtev ter izčrpati sovražnika in nato začeti z ofenzivo."



Oleksandr Sirskij,

poveljnik ukrajinskih kopenskih sil

V zadnjih 24 urah naj bi ukrajinske sile odbile tudi več kot 60 ruskih napadov na tleh, ki so bili večinoma osredotočeni na mesto Bahmut, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Sovražnik je v bitko poslal svoje najboljše enote, da bi dosegel zmago. Naš cilj pa je povzročiti čim več žrtev ter izčrpati sovražnika in nato začeti z ofenzivo," je pojasnil poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirskij. Ob tem je razmere na fronti opisal kot težke, vendar stabilne.

Mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Kijev že dlje časa trdi, da je Bahmut ključnega pomena za zadrževanje ruskih sil na celotni vzhodni fronti, ukrajinska strategija za obrambo Bahmuta pa naj bi bila predvsem zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo.

