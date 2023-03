Umrl je Miran Potrč

V stranki SD so ob smrti dolgoletnega poslanca zapisali, da umrl "največji gospod med tovariši in največji tovariš med gospodi"

Miran Potrč (1938 - 2023)

V 85. letu starosti je pred dnevi umrl dolgoletni poslanec in pravnik Miran Potrč, so sporočili iz SD. Potrč je bil dva mandata delegat skupščine Socialistične republike Slovenije, v samostojni državi pa je bil petkrat izvoljen v državni zbor in bil tudi podpredsednik državnega zbora.

V SD so ob smrti Potrča, njihovega dolgoletnega poslanca, zapisali, da je bil "največji gospod med tovariši in največji tovariš med gospodi".

Potrč, ki bi minuli ponedeljek dopolnil 85 let, se je leta 1938 rodil v Mariboru, kjer je tudi maturiral, diplomiral pa je na ljubljanski pravni fakulteti. Ukvarjal se je z gospodarskim, statusnim in delovnim pravom in bil predavatelj ter strokovni svetovalec za ta pravna vprašanja mnogim mariborskim podjetjem.

V politiko je vstopil leta 1986, kjer je deloval v Zvezi komunistov Slovenije (ZKS), aktiven pa je bil tudi v Zvezi sindikatov Slovenije in Zvezi sindikatov Jugoslavije.

Politične stranke v svoji karieri ni menjal, tudi po uveljavitvi večstrankarskega sistema je ostal zvest naslednicam ZKS, in sicer SDP, ZLSD in sedanji SD. Veljal je za enega najaktivnejših in najvplivnejših članov stranke. Nekaj časa je bil tudi strankin podpredsednik.

Vpet je bil predvsem v parlamentarno življenje. Že pred osamosvojitvijo je deloval v skupščini, kjer je sodeloval pri oblikovanju pravnih temeljev za osamosvojitev Slovenije in prve večstrankarske volitve ter pri pripravi slovenske ustave. Nato pa je bil petkrat zapored izvoljen v državni zbor, nazadnje leta 2008, ko so ga poslanci izvolili tudi za podpredsednika DZ, več let je vodil tudi strankino poslansko skupino.

"Njegovo poslansko delo in vodenje poslanske skupine v najtežjih, prelomnih letih, je vtisnilo neizbrisen pečat identiteti naše stranke. Imel je izjemno pomembno vlogo v času osamosvajanja, še zlasti pri sprejemanju ustavnih dopolnil. Njegovo neutrudno delovanje je utiralo pot delovanju in uveljavljanju slovenskega parlamentarizma. V vse prevečkrat populističnih nastopih v parlamentu je Miran izstopal z umirjenimi strokovno utemeljenimi, odgovornimi in načelnimi nastopi."



Iz parlamentarnih klopi se je upokojil leta 2011, spomine na več kot 50 let dela v politiki pa je strnil v knjigi Klic razumu. Ob predstavitvi knjige septembra 2014 je političnim kolegom na srce položil dejstvo, da je "v tem trenutku v Sloveniji napačno postavljen vrstni red prioritet: najprej jaz, potem stranka in potem država". Kolegom je svetoval, naj ne razmišljajo o sebi, pač pa interesih ljudi.